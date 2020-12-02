У ГТС заявили про "неймовірне": Україна на день стала експортером газу

Роман Груша Економіка 10:43, 2.12.2020 Оновлено: 10:50, 2.12.2020

Глава оператора газотранспортної системи Cергей Макогон заявив, що Україна на один день перетворилася на експортера газу.

"Неймовірне поряд. Сьогодні Україна була один день нетто-експортером газу – транзит не розглядаю", – повідомив він у Facebook.

Зокрема, за добу в Україну було ввезено 4,57 млн м3 газу (3,28 з Угорщини і 1,29 зі Словаччини), а вивезено – 5,4 млн м3 (3,8 в Угорщину і 1,6 до Польщі) .

"Це все різні гази, для різних цілей і різних власників. Є й імпорт, і ввезення на митний склад, і вивезення з митного складу. Трейдери відстежують динаміку на суміжних ринках і транспортують газ туди, де газ на даний момент дорожче", – додав Макогон.

Глава оператора ГТС зазначив, що це нормальна ринкова поведінка, яка дозволяє сформувати справедливу ринкову ціну на газ не тільки в Україні, але і в сусідніх країнах.

Таким чином, Україна поступово рухається до створення регіонального східноєвропейського газового хаба.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з початком опалювального сезону почали зростати ціни на газ. Як припускають експерти, блакитне паливо буде дешевшим, ніж минулого опалювального сезону, однак значно дорожчим, ніж нині. Водночас зростуть і ціни на опалення.

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