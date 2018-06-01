У Гройсмана відповіли на "зрив" траншу МВФ для України

Інформація про можливий зрив чергового траншу Міжнародного валютного фонду через конфлікт між прем'єром Володимиром Гройсманом та міністром фінансів Олександром Данилюком не відповідає дійсності.
"Це одна з чергових міфологій, яка останнім часом поширюється у ЗМІ", - заявив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Андрій Денисенко у коментарі "112 Україна".
За його словами, попереджати або говорити про щось можна лише тоді, коли є певне рішення.
Раніше з'явилася інформація про те, що МВФ нібито попередив Україну про можливий зрив чергового траншу у зв'язку з тим, що "Фонд вкрай незадоволений останніми рішеннями уряду щодо повноважень Мінфіну та підпорядкування ДФС".
Нагадаємо, що програма SBA (Stand-by Agreement) на 17 млрд доларів була прийнята МВФ навесні 2014 року. Україна отримала два транші, після чого кредитування було заморожене.
Навесні 2015 року її замінила нині чинна програма Фонду з використанням механізму розширеного фінансування (EFF).
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Мінфіні розповіли про долю нової програми з МВФ.