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У Гройсмана відповіли на "зрив" траншу МВФ для України

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Інформація про можливий зрив чергового траншу Міжнародного валютного фонду через конфлікт між прем'єром Володимиром Гройсманом та міністром фінансів Олександром Данилюком не відповідає дійсності.

"Це одна з чергових міфологій, яка останнім часом поширюється у ЗМІ", - заявив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Андрій Денисенко у коментарі "112 Україна".

За його словами, попереджати або говорити про щось можна лише тоді, коли є певне рішення.

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Раніше з'явилася інформація про те, що МВФ нібито попередив Україну про можливий зрив чергового траншу у зв'язку з тим, що "Фонд вкрай незадоволений останніми рішеннями уряду щодо повноважень Мінфіну та підпорядкування ДФС".

Нагадаємо, що програма SBA (Stand-by Agreement) на 17 млрд доларів була прийнята МВФ навесні 2014 року. Україна отримала два транші, після чого кредитування було заморожене.

Навесні 2015 року її замінила нині чинна програма Фонду з використанням механізму розширеного фінансування (EFF).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Мінфіні розповіли про долю нової програми з МВФ.

Особи
Володимир ГройсманОлександр ДанилюкАндрій Денисенко
Місце
Україна
Об'єкт
МВФ
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