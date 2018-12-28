У Держпродспоживслужбі назвали три найважливіші закони 2018 року

Цього року Верховна Рада ухвалила три найважливіші для українських споживачів закони. Найперше парламентом було скасовано мораторій на перевірки харчових бізнесів.

Про це ObozTV розповів начальник Головного управління Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан. За його словами, раніше ця заборона призвела до засилля в Україні соціально-безвідповідальних бізнесменів. Однак тепер з 1 січня успішно здійснюється державний контроль харчового ринку.

"По-друге, було ухвалено закон про держконтроль сфери безпеки харчових продуктів. Завдяки йому, без попередження і без узгодження, на підставі звернення громадянина-споживача, компетентний орган Держпродспоживслужби відтепер може реагувати і вживати відповідних засобів", — додав Рубан.

Третім найважливішим законом, ухваленим у цьому році, на його думку, став "закон про інформаційний простір". Документ зобов'язує вказувати при маркуванні всі інгредієнти на продуктах харчування.

Ілюстрація

"І на сьогодні будь-який орган, який проводитиме перевірку відповідності даного товару, звірятиме маркування та лабораторне дослідження на відповідність всіх показників", — пояснив чиновник.

Раніше у ефірі ObozTV експерт з якості та безпеки харчових продуктів Олена Сидоренко назвала три найнебезпечніші новорічні продукти. На першому місці — рибні страви.

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