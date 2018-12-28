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У Держпродспоживслужбі назвали три найважливіші закони 2018 року

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Цього року Верховна Рада ухвалила три найважливіші для українських споживачів закони. Найперше парламентом було скасовано мораторій на перевірки харчових бізнесів.

Про це ObozTV розповів начальник Головного управління Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан. За його словами, раніше ця заборона призвела до засилля в Україні соціально-безвідповідальних бізнесменів. Однак тепер з 1 січня успішно здійснюється державний контроль харчового ринку.

"По-друге, було ухвалено закон про держконтроль сфери безпеки харчових продуктів. Завдяки йому, без попередження і без узгодження, на підставі звернення громадянина-споживача, компетентний орган Держпродспоживслужби відтепер може реагувати і вживати відповідних засобів", — додав Рубан.

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Третім найважливішим законом, ухваленим у цьому році, на його думку, став "закон про інформаційний простір". Документ зобов'язує вказувати при маркуванні всі інгредієнти на продуктах харчування.

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"І на сьогодні будь-який орган, який проводитиме перевірку відповідності даного товару, звірятиме маркування та лабораторне дослідження на відповідність всіх показників", — пояснив чиновник.

Раніше у ефірі ObozTV експерт з якості та безпеки харчових продуктів Олена Сидоренко назвала три найнебезпечніші новорічні продукти. На першому місці — рибні страви.

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться щодня по буднях о 17:30 на ObozTV.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVЯкість продуктів в Україні
Особа
Олег Рубан
Місце
Україна
Теги
ГоспотребслужбаВерховна Рада УкраїниЗаконодавствозаконопроектпродукти
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