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3 березня • оновлено в 13:16
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У Гончарука зробили крок у боротьбі з корупцією із землеустрою

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Кабінет міністрів вирішив унеможливити корупційні ризики у погодженні Держгеокадастром всіх видів документації із землеустрою.

"Запровадили принцип екстериторіальності. Це про усунення людського фактора у розгляді документів", – повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі.

За його словами, відтепер жодних надуманих відмов чи домовлянь не буде.

"Усі заявки за принципом випадковості будуть потрапляти до будь-якого кадастрового експерта в країні. У пілотному режимі цей принцип був застосований щодо погодження проектів відведення. Тоді кількість негативних висновків різко скоротилася від 40% до 15%", – резюмував Гончарук.

Кабінет міністрів вирішив унеможливити корупційні ризики у погодженні Держгеокадастром всіх видів документації

Кабінет міністрів вирішив унеможливити корупційні ризики у погодженні Держгеокадастром всіх видів документації

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 20 вересня Мінекономрозвитку опублікувало законопроєкт про ринок землі в Україні. Його збираються запустити вже восени 2020 року.

  • Згідно з документом, право власності на сільгоспземлі зможуть купувати громадяни України, юридичні особи, зареєстровані в Україні, територіальні громади та держава.

  • Ринок землі може приносити до бюджету України від $700 млн до $1,5 млрд щороку. Йдеться як про оренду, так і про продаж.

  • Українці вийшли з протестом проти відкриття ринку землі.

  • Зеленський звернувся до українців, пояснивши, навіщо потрібен продаж земель.

  • 12 листопада у Верховній Раді не відбулися голосування за законопроєкт про ринок землі через розбіжності всередині фракції "Слуга народу".

  • Верховна Рада 13 листопада 240 голосами підтримала законопроєкт про ринок землі (2178-10) у першому читанні. У такий спосіб вже в жовтні 2020 року, якщо парламентарі встигнуть до кінця року розглянути законопроєкт у другому читанні, українці зможуть продавати й купувати землю.

  • До другого читання у законопроєкт про ринок землі внесли 4 тисячі правок. Процедуру розгляду цих пропозицій визначать у сесійній залі.

  • До цього Арахамія визнавав, що голосування за земельний закон може затягнутися. Проте, за його словами, 6 лютого в парламенті очікувалася "земельна ніч". Зазначалося, що нардепи мають намір голосувати "до перемоги" й планують завершити роботу до 3-4 ранку п'ятниці.

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Автор
Віктор Калиненко
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
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