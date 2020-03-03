У Гончарука зробили крок у боротьбі з корупцією із землеустрою

Кабінет міністрів вирішив унеможливити корупційні ризики у погодженні Держгеокадастром всіх видів документації із землеустрою.

"Запровадили принцип екстериторіальності. Це про усунення людського фактора у розгляді документів", – повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі.

За його словами, відтепер жодних надуманих відмов чи домовлянь не буде.

"Усі заявки за принципом випадковості будуть потрапляти до будь-якого кадастрового експерта в країні. У пілотному режимі цей принцип був застосований щодо погодження проектів відведення. Тоді кількість негативних висновків різко скоротилася від 40% до 15%", – резюмував Гончарук.

Кабінет міністрів вирішив унеможливити корупційні ризики у погодженні Держгеокадастром всіх видів документації

Як повідомляв OBOZREVATEL:

20 вересня Мінекономрозвитку опублікувало законопроєкт про ринок землі в Україні. Його збираються запустити вже восени 2020 року.

Згідно з документом, право власності на сільгоспземлі зможуть купувати громадяни України, юридичні особи, зареєстровані в Україні, територіальні громади та держава.

Ринок землі може приносити до бюджету України від $700 млн до $1,5 млрд щороку. Йдеться як про оренду, так і про продаж.

Українці вийшли з протестом проти відкриття ринку землі.

Зеленський звернувся до українців, пояснивши, навіщо потрібен продаж земель.

12 листопада у Верховній Раді не відбулися голосування за законопроєкт про ринок землі через розбіжності всередині фракції "Слуга народу".

Верховна Рада 13 листопада 240 голосами підтримала законопроєкт про ринок землі (2178-10) у першому читанні. У такий спосіб вже в жовтні 2020 року, якщо парламентарі встигнуть до кінця року розглянути законопроєкт у другому читанні, українці зможуть продавати й купувати землю.

До другого читання у законопроєкт про ринок землі внесли 4 тисячі правок. Процедуру розгляду цих пропозицій визначать у сесійній залі.

До цього Арахамія визнавав, що голосування за земельний закон може затягнутися. Проте, за його словами, 6 лютого в парламенті очікувалася "земельна ніч". Зазначалося, що нардепи мають намір голосувати "до перемоги" й планують завершити роботу до 3-4 ранку п'ятниці.

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