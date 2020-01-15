У Гончарука змінили правила нарахування податку з зарплати

Кабінет міністрів України ухвалив стягувати єдиний соціальний внесок з підприємств і підприємців, які використовують працю засуджених.

Зокрема, відповідні зміни до закону "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" уряд підтримав на засіданні в середу, 15 січня.

"Кабмін ухвалив стягувати єдиний соціальний внесок з підприємств, установ і організацій та інших юридичних осіб, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, а також з фізичних осіб-підприємців, які використовують працю засуджених до обмеження або позбавлення волі", – повідомив народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко на своєму Telegram-каналі.

Єдиний соціальний внесок – страховий внесок, збір якого здійснюється у системі загальнообов'язкового державного страхування в обов'язковому порядку та на регулярній основі.

ЄСВ нараховують щомісяця за ставкою 22% від мінімальної заробітної плати і платять поквартально.

Мінімальний страховий внесок з 1 січня 2020 року склав 1039,06 грн на місяць, або 3117,18 грн за квартал. Це на 121 грн і 423 грн більше, ніж в 2019 році.

ЄСВ нараховують щомісяця за ставкою 22% від мінімальної заробітної плати і платять поквартально

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава Офісу президента Андрій Богдан заявив, що в разі зростання економіки в Україні військовий збір з доходів знімуть.

В Україні щорічно середні зарплати збільшуються приблизно на 20%. Зростання залежить від багатьох чинників: конкуренції на ринку, інфляції, стану економіки, доходів підприємств. І якщо зараз українці заробляють приблизно 11 тис. грн, то в липні 2020 року ця цифра може сягнути 12,8 тис. грн.

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