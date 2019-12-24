У Гончарука збільшили виплати для дітей-сиріт: озвучена нова сума

Кабінет міністрів збільшив соціальну допомогу для дітей-сиріт та дітей з інвалідністю.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 24 грудня. Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі.

Зокрема, у 2020 році зросте розмір допомоги на одну людину:

більш ніж на 1000 грн/міс (з 2 до 2,5 прожиткових мінімумів) для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

більш ніж на 3000 грн/міс (з 2 до 3,5 прожиткових мінімумів) для дітей з інвалідністю, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях.

Водночас на 30% на кожну дитину зросте грошове забезпечення для батьків-вихователів і прийомних батьків.

У такий спосіб з 2020 року забезпечення становитиме один прожитковий мінімум для дітей відповідного віку.

Кабінет міністрів збільшив соціальну допомогу для дітей-сиріт та дітей з інвалідністю

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Україні підвищили розмір виплат на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням.

Допомогу на дітей до 6 років збільшили до 3 252 гривень, а для дітей від 6 до 18 років – до 4 054 гривень.

Заразом до 485 гривень підвищили декретні виплати для незастрахованих осіб.

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