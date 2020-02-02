У Гончарука захотіли зібрати дані про доходи українців

Міністр кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив про намір зібрати інформацію щодо офіційних доходів населення та запустити єдиний реєстр українців.

"Ми працюватимемо далі для того, щоб розподілити за окремими населеними пунктами – там досить велика робота. Ми хочемо отримати статево-віковий розподіл населення за окремими регіонами, окремими населеними пунктами, окремими районами. Потім ми дамо дані щодо офіційних доходів – це також буде досить цікава інформація", – заявив Дубілет, передає УНН.

За його словами, протягом одного-двох років Кабінет міністрів має намір довести до ладу проєкт щодо запуску єдиного реєстру українців, який буде верифіковано.

"Він буде наповнюватися з багатьох реєстрів", – резюмував Дубілет.

Протягом одного-двох років уряд має намір довести до ладу проєкт щодо запуску єдиного реєстру

Як писав OBOZREVATEL, відповідно до так званого електронного перепису населення в Україні проживає 20,009 млн жінок і 17,28 млн чоловіків.

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