Головна Новини
2 лютого • оновлено в 17:21
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

У Гончарука захотіли зібрати дані про доходи українців

4.7т
Читати матеріал російською

Міністр кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив про намір зібрати інформацію щодо офіційних доходів населення та запустити єдиний реєстр українців.

"Ми працюватимемо далі для того, щоб розподілити за окремими населеними пунктами – там досить велика робота. Ми хочемо отримати статево-віковий розподіл населення за окремими регіонами, окремими населеними пунктами, окремими районами. Потім ми дамо дані щодо офіційних доходів – це також буде досить цікава інформація", – заявив Дубілет, передає УНН.

За його словами, протягом одного-двох років Кабінет міністрів має намір довести до ладу проєкт щодо запуску єдиного реєстру українців, який буде верифіковано.

Новини
В Україні впала ціна на газ: у Гончарука розкрили подробиці

"Він буде наповнюватися з багатьох реєстрів", – резюмував Дубілет.

Протягом одного-двох років уряд має намір довести до ладу проєкт щодо запуску єдиного реєстру

Протягом одного-двох років уряд має намір довести до ладу проєкт щодо запуску єдиного реєстру

Як писав OBOZREVATEL, відповідно до так званого електронного перепису населення в Україні проживає 20,009 млн жінок і 17,28 млн чоловіків.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Автор
Віктор Калиненко
Особа
Олександр Дубілет
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
42
25
Смішно
2
Цікаво
2
Сумно
12
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сергеев Артем
Сергеев Артем
Это правильно! требуется более глубокая, евроЫнтЫграция с полным прониновением так сказать!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
это вы можете слелать заглянув в унитах после украинца,в нем и собирайте данные
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги