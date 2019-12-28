В Україні хочуть запровадити плату за проїзд для вантажівок із іноземною реєстрацією

Міністерство інфраструктури планує підготувати законопроєкт, що передбачає введення оплати за проїзд по дорогах України для вантажних автомобілів із іноземною реєстрацією.

"Є ідея реалізувати платний проїзд по дорогах України для вантажних автомобілів із іноземною реєстрацією. Це досить поширена в Європі практика", – повідомив глава відомства Владислав Криклій в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми плануємо підготувати відповідний законопроєкт у 2020 році", – додав він.

Також, за словами міністра, в опрацюванні перебувають документи щодо концесії автодоріг Львів-Стрий, Львів-Тернопіль, Львів-Краковець, Біла Церква-Київ і Велика окружна Києва.

Криклій наголосив, що у випадку з концесійними проєктами щодо автодоріг діяти треба дуже акуратно, щоб не допустити істотних компенсаційних виплат і працювати тільки з прибутковими проєктами.

Міністерство інфраструктури планує підготувати законопроєкт, що передбачає введення оплати за проїзд по дорогах України для вантажних автомобілів із іноземною реєстрацією Facebook Владислав Криклій

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 вересня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №1047, який передбачає збільшення штрафів для перевантажених фур.

Депутати вирішили підтримати законопроєкт за основу ("за" віддали голоси 323 нардепи), а потім і в цілому ("за" проголосував 331 парламентар).

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