Головна Новини
27 лютого • оновлено в 14:14
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

У Гончарука витратять 20 млрд гривень на масштабне будівництво доріг

1.3т
Читати матеріал російською

Кабінет міністрів ухвалив постанову про порядок залучення кредитних грошей для "Укравтодору" у розмірі 19,5 млрд гривень.

Одночасно з цим уряд підтримав інвестиційний проєкт по трасі Н-07 Київ – Суми – Харків на 400 млн гривень. Про це в Facebook повідомив радник прем'єр-міністра Юрій Голик.

Також, за його словами, Кабінет міністрів схвалив інвестиційний проект по трасі М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ на 90 млн гривень.

Новини
"Де дороги?!" Зеленський дав прочуханки владі Тернополя

Крім того, уряд підтримав окрему програму по ремонту мостів на 500 млн гривень, яка стосується, в тому числі, мостів у Запоріжжі.

Кабінет міністрів ухвалив постанову про порядок залучення кредитних грошей для "Укравтодору" у розмірі 19,5 млрд гривень

Кабінет міністрів ухвалив постанову про порядок залучення кредитних грошей для "Укравтодору" у розмірі 19,5 млрд гривень

Раніше президент президент Володимир Зеленський розкритикував місцеву владу в Миколаївській області через неналежний стан шляхів у регіоні.

"Проведіть нараду щодо всіх доріг – у якому стані, де в нас є державні гроші, де треба залучити кредитні кошти. І перерахуйте ті, які необхідно зробити насамперед. Знайдіть рішення", – доручив глава держави під час робочої поїздки на Миколаївщину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2018-2022 роках Україна витратить 298,3 млрд гривень на ремонт і будівництво 6,6 тис. км доріг.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Дороги в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Віктор Калиненко
Тема
Дороги в Україні
Особа
Юрій Голик
Місце
Україна
Теги
Укравтодор ремонт і будівництво доріг дороги
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
3
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
какой дурак даст кредит?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги