У Гончарука витратять 20 млрд гривень на масштабне будівництво доріг

Кабінет міністрів ухвалив постанову про порядок залучення кредитних грошей для "Укравтодору" у розмірі 19,5 млрд гривень.

Одночасно з цим уряд підтримав інвестиційний проєкт по трасі Н-07 Київ – Суми – Харків на 400 млн гривень. Про це в Facebook повідомив радник прем'єр-міністра Юрій Голик.

Також, за його словами, Кабінет міністрів схвалив інвестиційний проект по трасі М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ на 90 млн гривень.

Крім того, уряд підтримав окрему програму по ремонту мостів на 500 млн гривень, яка стосується, в тому числі, мостів у Запоріжжі.

Кабінет міністрів ухвалив постанову про порядок залучення кредитних грошей для "Укравтодору" у розмірі 19,5 млрд гривень

Раніше президент президент Володимир Зеленський розкритикував місцеву владу в Миколаївській області через неналежний стан шляхів у регіоні.

"Проведіть нараду щодо всіх доріг – у якому стані, де в нас є державні гроші, де треба залучити кредитні кошти. І перерахуйте ті, які необхідно зробити насамперед. Знайдіть рішення", – доручив глава держави під час робочої поїздки на Миколаївщину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2018-2022 роках Україна витратить 298,3 млрд гривень на ремонт і будівництво 6,6 тис. км доріг.

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