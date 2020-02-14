У Гончарука призначили нового очільника Фіскальної служби

Кабінет міністрів призначив Сергія Солодченка тимчасовим виконувачем обов'язків голови Державної фіскальної служби.

Також уряд визнав таким, що втратило чинність, розпорядження від 17 липня 2019 року про тимчасове покладення виконання обов'язків керівника ДФС на Дениса Гутенка. Про це йдеться у розпорядженні уряду від 12 лютого 2020 року, яке опубліковане на Урядовому порталі.

Солодченко народився у 1975 році в Луганській області. Після закінчення у 1998 році Луганського інституту внутрішніх справ МВС проходив службу в органах внутрішніх справ.

У податковій міліції працював із 2002 року. З квітня 2018 року – начальник Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України.

Кабінет міністрів призначив Сергія Солодченка тимчасовим виконувачем обов'язків голови Державної фіскальної служби

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабмін збирається змінити керівництво "Нафтогазу", "Укренерго", а також інших стратегічних підприємств.

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