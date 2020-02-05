У Гончарука призначили іноземця тимчасовим головою "Укрзалізниці": що про нього відомо

Кабінет міністрів України тимчасово поклав обов'язки голови правління "Укрзалізниці" на Марчека Желька.

"Покласти тимчасово, до призначення у встановленому порядку голову правління акціонерного товариства “Українська залізниця”, виконання обов'язків голови правління зазначеного товариства на члена ПАТ УЗ Марчека Желька", – йдеться у розпорядженні, опублікованому на урядовому порталі.

Представники "Укрзалізниці" наголошують, що Желько є дипломованим економістом, який здобув освіту у Маріборі (Словенія).

Також він має 15-річний досвід управління персоналом. Майже тринадцять років обіймав керівні посади в корпорації McDonald’s в Україні, Румунії та Югославії. Брав участь у проєкті реформуванні HR-напрямку в компанії "Нова Пошта".

Зокрема Желько обіймав такі посади:

2007 – 2013 – директор з персоналу ПАТ "Дніпроспецсталь".

2013 – 2014 – директор з персоналу групи Starlightmedia,

2014 – 2015 – незалежний член наглядової ради "Укрросметалл".

24.06.2016 – член правління ПАТ "Укрзалізниця".

Це вже не перший іноземець, який очолює УЗ. Зокрема, у квітні 2016 року Кабінет міністрів призначив польського підприємця і рок-музиканта Войцеха Бальчуна головою правління компанії.

Через пів року роботи Бальчун заявив про технічний дефолт "Укрзалізниці". У серпні 2017 року він оголосив про свою відставку з посади голови УЗ. Замість нього виконувачем обов'язків став Євген Кравцов.

Кабінет міністрів України тимчасово поклав обов'язки голови правління "Укрзалізниці" на Марчека Желька

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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