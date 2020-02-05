У Гончарука призначили іноземця тимчасовим головою "Укрзалізниці": що про нього відомо

Кабінет міністрів України тимчасово поклав обов'язки голови правління "Укрзалізниці" на Марчека Желька.
"Покласти тимчасово, до призначення у встановленому порядку голову правління акціонерного товариства “Українська залізниця”, виконання обов'язків голови правління зазначеного товариства на члена ПАТ УЗ Марчека Желька", – йдеться у розпорядженні, опублікованому на урядовому порталі.
Представники "Укрзалізниці" наголошують, що Желько є дипломованим економістом, який здобув освіту у Маріборі (Словенія).
Також він має 15-річний досвід управління персоналом. Майже тринадцять років обіймав керівні посади в корпорації McDonald’s в Україні, Румунії та Югославії. Брав участь у проєкті реформуванні HR-напрямку в компанії "Нова Пошта".
Зокрема Желько обіймав такі посади:
2007 – 2013 – директор з персоналу ПАТ "Дніпроспецсталь".
2013 – 2014 – директор з персоналу групи Starlightmedia,
2014 – 2015 – незалежний член наглядової ради "Укрросметалл".
24.06.2016 – член правління ПАТ "Укрзалізниця".
Це вже не перший іноземець, який очолює УЗ. Зокрема, у квітні 2016 року Кабінет міністрів призначив польського підприємця і рок-музиканта Войцеха Бальчуна головою правління компанії.
Через пів року роботи Бальчун заявив про технічний дефолт "Укрзалізниці". У серпні 2017 року він оголосив про свою відставку з посади голови УЗ. Замість нього виконувачем обов'язків став Євген Кравцов.
Кабінет міністрів України тимчасово поклав обов'язки голови правління "Укрзалізниці" на Марчека Желька
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Глава правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов попросив наглядову раду компанії розглянути питання його звільнення.
У 2020 році "Укрзалізниця" заради економії коштів скоротить 50% адміністративного персоналу, який не пов'язаний із перевезеннями. Працівникам, які залишаться, пообіцяли збільшити зарплати.
Кабінет міністрів ухвалив рішення про повернення "Укрзалізниці" у сферу управління Міністерства інфраструктури. В УЗ анонсували масштабну реформу.
Про звільнення Кравцова в листопаді 2019 року висловився прем'єр-міністр Олексій Гончарук. За його словами, в компанії "абсолютно дика" корупція.
29 січня Кабінет міністрів погодив звільнення глави АТ "Укрзалізниця" Євгена Кравцова.
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