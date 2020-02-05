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7 лютого • оновлено в 08:59
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У Гончарука призначили іноземця тимчасовим головою "Укрзалізниці": що про нього відомо

18.1т
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Кабінет міністрів України тимчасово поклав обов'язки голови правління "Укрзалізниці" на Марчека Желька.

"Покласти тимчасово, до призначення у встановленому порядку голову правління акціонерного товариства “Українська залізниця”, виконання обов'язків голови правління зазначеного товариства на члена ПАТ УЗ Марчека Желька", – йдеться у розпорядженні, опублікованому на урядовому порталі.

Представники "Укрзалізниці" наголошують, що Желько є дипломованим економістом, який здобув освіту у Маріборі (Словенія).

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Також він має 15-річний досвід управління персоналом. Майже тринадцять років обіймав керівні посади в корпорації McDonald’s в Україні, Румунії та Югославії. Брав участь у проєкті реформуванні HR-напрямку в компанії "Нова Пошта".

Зокрема Желько обіймав такі посади:

  • 2007 – 2013 – директор з персоналу ПАТ "Дніпроспецсталь".

  • 2013 – 2014 – директор з персоналу групи Starlightmedia,

  • 2014 – 2015 – незалежний член наглядової ради "Укрросметалл".

  • 24.06.2016 – член правління ПАТ "Укрзалізниця".

Це вже не перший іноземець, який очолює УЗ. Зокрема, у квітні 2016 року Кабінет міністрів призначив польського підприємця і рок-музиканта Войцеха Бальчуна головою правління компанії.

Через пів року роботи Бальчун заявив про технічний дефолт "Укрзалізниці". У серпні 2017 року він оголосив про свою відставку з посади голови УЗ. Замість нього виконувачем обов'язків став Євген Кравцов.

Кабінет міністрів України тимчасово поклав обов'язки голови правління "Укрзалізниці" на Марчека Желька

Кабінет міністрів України тимчасово поклав обов'язки голови правління "Укрзалізниці" на Марчека Желька

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Віктор Калиненко
Теги
Укрзалізниця Кабінет Міністрів України
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Panchenko Anatoliy
Panchenko Anatoliy
Настоящий железнодорожник.
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Буравлев Евгений
Буравлев Евгений
ОПРОБИРОВАННАЯ ПРАКТИКА "НЕ ДАЙ БОЖЕ". А чо вы думаете, шо Милованов вдруг взял и выступил за легализацию проституции просто так? Подумайте, а как без нее быть? Столько раз, как гулящую девку, передавали из рук в руки "УЗ", ОПЗ и др. шо сравнение само собой напрашивается. Да и оборонпром, вместе с рядом других госпредприятий, давно по рукам ходят. Видимо - очень нужно определиться! А то, вдруг возникнит настоятельная необходимость там премъера, спикера, или, не дай боже, президента из забугорных призначать, то как же без опробированной практики это делать?
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Не, ну а что? ЖД и McDonalds это же одно направление.
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