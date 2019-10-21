У Гончарука пояснили, чому закрили засідання Кабміну від українців

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив, що уряд вирішив відмовитися від прямих трансляцій засідань для проведення ефективних робочих дискусій.

"Ідея перестати запрошувати пресу на засідання була наступна. Коли присутні ЗМІ, не виходить проводити відверті і ефективні робочі дискусії. Замість того, щоб говорити по суті, думаєш ли про те, як ти будеш виглядати на камерах", – повідомив Дубілет в інтерв'ю LB.ua.

За його словами, Кабмін завжди був розділений на дві частини – відкриту і закриту, де відбувалася вся робота.

"Відкрита була майданчиком для просування особисто прем'єра. Погодьтеся, це в якійсь мірі нечесно. Ми повинні грати по-чесному", – зазначив Дубілет.

"Засідання Кабміну – місце, де ти обговорюєш робочі питання, а не майданчик для піару", – резюмував він.

Уряд вирішив відмовитися від прямих трансляцій засідань для проведення ефективних робочих дискусій

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив про плани уряду відмовитися від паперового документообміну в роботі державного апарату.

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