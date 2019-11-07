У Гончарука пояснили, чим закінчиться для Росії війна проти України

Фінал війни Росії проти України полягатиме в тому, що Москва буде виплачувати Києву компенсації.

"Фінал нашої війни з Росією буде полягати в тому, що вона буде відновлювати окуповані території або виплачувати компенсації", – заявив віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба.

Про це в Twitter повідомив український журналіст Євген Солонина.

Кулеба також підкреслив, що Україна продовжує залучати кошти Європейського Союзу на відновлення звільнених територій Донецької і Луганської областей.

Дмитро Кулеба, віце-прем'єр з євроінтеграції: Ми залучаємо на Відновлення звільненої части Донбасу кошти # ЄС. Бо там и до2014 мало что робілося.Але впевнений: фінал Нашої Війни с Россией полягатіме в тому, что вона відновлюватіме окуповані территории або віплачуватіме компенсації pic.twitter.com/KLJqDqyZzR - Solonyna Yeugen (@SolonynaY) 7 листопада 2019 р

Фінал війни Росії проти України буде полягати в тому, що Москва буде виплачувати Києву компенсації

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналіст Роман Цимбалюк заявив, що Російська Федерація розпиляла заводи, фабрики і зупинила металургійні комбінати на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

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