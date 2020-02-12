Головна Новини
12 лютого • оновлено в 16:12
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

У Гончарука пішли на радикальні заходи для боротьби з боргами України

2.3т
Читати матеріал російською

Кабінет міністрів створив Боргове агентство для того, щоб Україна не мала проблем із погашенням раніше взятих запозичень.

"Лише за 2019-й рік успішна реалізація Мінфіном середньострокової стратегії управління держборгом дозволила зекономити близько 19 млрд грн видатків із обслуговування державного боргу", – повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі.

За його словами, ще кращих результатів уряд очікує завдяки запуску Боргового агентства, яке повинно максимально оперативно та ефективно застосовувати інструменти для управління державним боргом.

Новини
Україна отримає $10 млрд: НБУ розкрив деталі нової допомоги від МВФ

"Створення Боргового агентства – необхідна умова виконання плану дій уряду зі зменшення витрат платників податків на обслуговування боргів. Така модель успішно працює, наприклад, в Австрії, Бельгії, Нідерландах, Німеччині, Швеції", – резюмував Гончарук.

Кабінет міністрів створив Боргове агентство для того, щоб Україна не мала проблем із погашенням раніше взятих запозичень

Кабінет міністрів створив Боргове агентство для того, щоб Україна не мала проблем із погашенням раніше взятих запозичень

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Україна має виплатити Міжнародному валютному фонду понад 1,8 млрд доларів або 1,3 млрд СПЗ (спецправа запозичення).

  • Раніше сукупний державний (прямий і гарантований) борг України у доларовому еквіваленті досяг 78,32 млрд доларів. Так, за підсумками минулого року цей показник зріс на 2,02 млрд доларів, або на 2,6%.

  • У гривневому еквіваленті обсяг державного та гарантованого державою боргу досяг 2,169 трлн гривень. Це на 26,95 млрд гривень, або на 1,26% більше, ніж торік.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Автор
Віктор Калиненко
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
9
13
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
А для создания агентства и выплаты зарплат и миллионных премий его руководству мы еще один кредит возьмем у МВФ)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги