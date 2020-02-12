У Гончарука пішли на радикальні заходи для боротьби з боргами України

Кабінет міністрів створив Боргове агентство для того, щоб Україна не мала проблем із погашенням раніше взятих запозичень.

"Лише за 2019-й рік успішна реалізація Мінфіном середньострокової стратегії управління держборгом дозволила зекономити близько 19 млрд грн видатків із обслуговування державного боргу", – повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі.

За його словами, ще кращих результатів уряд очікує завдяки запуску Боргового агентства, яке повинно максимально оперативно та ефективно застосовувати інструменти для управління державним боргом.

"Створення Боргового агентства – необхідна умова виконання плану дій уряду зі зменшення витрат платників податків на обслуговування боргів. Така модель успішно працює, наприклад, в Австрії, Бельгії, Нідерландах, Німеччині, Швеції", – резюмував Гончарук.

Кабінет міністрів створив Боргове агентство для того, щоб Україна не мала проблем із погашенням раніше взятих запозичень

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Україна має виплатити Міжнародному валютному фонду понад 1,8 млрд доларів або 1,3 млрд СПЗ (спецправа запозичення).

Раніше сукупний державний (прямий і гарантований) борг України у доларовому еквіваленті досяг 78,32 млрд доларів. Так, за підсумками минулого року цей показник зріс на 2,02 млрд доларів, або на 2,6%.

У гривневому еквіваленті обсяг державного та гарантованого державою боргу досяг 2,169 трлн гривень. Це на 26,95 млрд гривень, або на 1,26% більше, ніж торік.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!