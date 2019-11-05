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5 листопада • оновлено в 13:02
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"Найбільший за всю історію": у Гончарука підвищать бюджет на оборону

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Міністр оборони Андрій Загороднюк заявив, що бюджет відомства на 2020 рік буде найбільшим за всю історію України.

Зокрема, уряд запропонував виділити на оборону 245,8 млрд гривень або 5,45% валового внутрішнього продукту, повідомив він у вівторок, 5 листопада, презентуючи проект головного фінансового документа країни, який був розроблений до другого читання.

"Бюджет міністерства складається з 116,1 млрд гривень на саме міністерство (було 102 млрд гривень), 9 млрд гривень державних гарантій на закупівлю (було 3 млрд гривень), 1,4 млрд гривень виділено на спеціальну службу транспорту (було 0,8 млрд гривень)", – заявив Загороднюк.

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Міністр оборони зазначив, що пріоритет бюджету – розвиток і закупівля військової техніки

Крім того, прем'єр-міністр Олексій Гончарук наголосив на тому, що в Україні досі йде війна.

"Ця біда не йде з нашого будинку. Питання реабілітації ветеранів серйозно стоїть на порядку. В наступному році хочемо створити центри реабілітації ветеранів, щоб людям могли надати адекватну допомогу", – резюмував він.

Уряд запропонував виділити на оборону 245,8 млрд гривень або 5,45% валового внутрішнього продукту

Уряд запропонував виділити на оборону 245,8 млрд гривень або 5,45% валового внутрішнього продукту

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Україна
Тег
Міністерство оборони України
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
40% бюджета на долги, ещё 10% на вoйнy, которую вам не выиграть никогда, короче - 50% бюджета в жoпy, а пенсии по 50 евро. История успеха
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