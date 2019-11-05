"Найбільший за всю історію": у Гончарука підвищать бюджет на оборону

Міністр оборони Андрій Загороднюк заявив, що бюджет відомства на 2020 рік буде найбільшим за всю історію України.

Зокрема, уряд запропонував виділити на оборону 245,8 млрд гривень або 5,45% валового внутрішнього продукту, повідомив він у вівторок, 5 листопада, презентуючи проект головного фінансового документа країни, який був розроблений до другого читання.

"Бюджет міністерства складається з 116,1 млрд гривень на саме міністерство (було 102 млрд гривень), 9 млрд гривень державних гарантій на закупівлю (було 3 млрд гривень), 1,4 млрд гривень виділено на спеціальну службу транспорту (було 0,8 млрд гривень)", – заявив Загороднюк.

Міністр оборони зазначив, що пріоритет бюджету – розвиток і закупівля військової техніки

Крім того, прем'єр-міністр Олексій Гончарук наголосив на тому, що в Україні досі йде війна.

"Ця біда не йде з нашого будинку. Питання реабілітації ветеранів серйозно стоїть на порядку. В наступному році хочемо створити центри реабілітації ветеранів, щоб людям могли надати адекватну допомогу", – резюмував він.

Уряд запропонував виділити на оборону 245,8 млрд гривень або 5,45% валового внутрішнього продукту

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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