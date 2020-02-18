Чому Україні потрібна співпраця із МВФ: у Гончарука дали відповідь

Перспектива співпраці з Міжнародним валютним фондом є найважливішим фактором впливу на ціни українських облігацій.

"Кореляція між заявами або очікуваннями щодо співпраці з фондом і рівнем котирувань наших облігацій дуже чітка", – повідомив урядовий уповноважений з держборгу Юрій Буца в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За його словами, Україна залишається залежною від ситуації на зовнішньому ринку в цьому контексті.

Однак Буца наголосив, що грамотна макроекономічна політика зможе стримати вихід інвесторів з українських цінних паперів у разі несприятливої глобальної ситуації.

"Якщо інвестори приймають рішення виходити з інструментів emerging markets, вони приймають рішення, звідки виходити першим. Тож зупинити вихід узагалі ми не зможемо, але пригальмувати його й забезпечити, що з України виходитимуть в останню чергу, ми можемо", – резюмував Буца.

Перспектива співпраці з Міжнародним валютним фондом є найважливішим фактором впливу на ціни українських облігацій

Зокрема, 17 лютого завершилася дія попередньої програми співпраці між Україною і МВФ у рамках механізму stand-by.

Вона була затверджена 18 грудня 2018 року в обсязі $3,9 млрд, однак Україна змогла отримати лише перший транш близько $1,4 млрд.

Планувалися ще два транші, однак у зв'язку зі зміною президента і уряду після виборів було вирішено почати розробку нової програми співпраці.

На початку грудня 2019 року президент, уряд і Національний банк України домовилися із МВФ про відкриття нової трирічної програми розширеного фінансування EFF на $5,5 млрд.

Остаточне рішення має ухвалити рада директорів Фонду після виконання Києвом останніх попередніх заходів. Однією із них є ухвалення законопроєкту №2571, який повинен знизити ризики негативних наслідків можливого рішення про денаціоналізацію ПриватБанку.

Передбачалося, що попередні заходи будуть виконані в січні-початку лютого. Однак Верховна Рада увійшла в процес розгляду в другому читанні законопроєкту про ринок землі, який при дотриманні існуючого регламенту може затягнутися.

Міжнародний валютний фонд у вівторок, 18 лютого, направив до Києва групу експертів

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!