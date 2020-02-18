Чому Україні потрібна співпраця із МВФ: у Гончарука дали відповідь

Перспектива співпраці з Міжнародним валютним фондом є найважливішим фактором впливу на ціни українських облігацій.
"Кореляція між заявами або очікуваннями щодо співпраці з фондом і рівнем котирувань наших облігацій дуже чітка", – повідомив урядовий уповноважений з держборгу Юрій Буца в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".
За його словами, Україна залишається залежною від ситуації на зовнішньому ринку в цьому контексті.
Однак Буца наголосив, що грамотна макроекономічна політика зможе стримати вихід інвесторів з українських цінних паперів у разі несприятливої глобальної ситуації.
"Якщо інвестори приймають рішення виходити з інструментів emerging markets, вони приймають рішення, звідки виходити першим. Тож зупинити вихід узагалі ми не зможемо, але пригальмувати його й забезпечити, що з України виходитимуть в останню чергу, ми можемо", – резюмував Буца.
Перспектива співпраці з Міжнародним валютним фондом є найважливішим фактором впливу на ціни українських облігацій
Зокрема, 17 лютого завершилася дія попередньої програми співпраці між Україною і МВФ у рамках механізму stand-by.
Вона була затверджена 18 грудня 2018 року в обсязі $3,9 млрд, однак Україна змогла отримати лише перший транш близько $1,4 млрд.
Планувалися ще два транші, однак у зв'язку зі зміною президента і уряду після виборів було вирішено почати розробку нової програми співпраці.
На початку грудня 2019 року президент, уряд і Національний банк України домовилися із МВФ про відкриття нової трирічної програми розширеного фінансування EFF на $5,5 млрд.
Остаточне рішення має ухвалити рада директорів Фонду після виконання Києвом останніх попередніх заходів. Однією із них є ухвалення законопроєкту №2571, який повинен знизити ризики негативних наслідків можливого рішення про денаціоналізацію ПриватБанку.
Передбачалося, що попередні заходи будуть виконані в січні-початку лютого. Однак Верховна Рада увійшла в процес розгляду в другому читанні законопроєкту про ринок землі, який при дотриманні існуючого регламенту може затягнутися.
Міжнародний валютний фонд у вівторок, 18 лютого, направив до Києва групу експертів
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Україна досягла домовленості (Staff Level Agreement) за новою програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом.
У Міжнародному валютному фонді назвали умовами для нового траншу Україні на $5,5 млрд ухвалення закону про неможливість повернення банків ексвласникам, врегулювання тарифів і завершення реформ.
17 січня в МВФ зажадали від України виконати поставлені раніше умови, щоб була запущена програма кредитування на $5,5 млрд.
Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що нова програма співпраці України з МВФ почнеться найближчими місяцями.
Десятирічні облігації зовнішньої позики, які випустила Україна, оцінено на загальну суму 1,25 млрд євро.
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