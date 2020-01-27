У Гончарука анонсували гучні звільнення менеджменту "Укрзалізниці"

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що найближчим часом в "Укрзалізниці" планується зміна менеджменту.
"Пасажирській складовій приділяли дуже мало уваги, я вважаю, що громадяни України отримували послуги вкрай низької якості", – заявив Криклій, передає УНН.
"Вони заслуговують на значно більше, тому ми найближчим часом будемо змінювати менеджмент в "Укрзалізниці", – резюмував Криклій.
Найближчим часом в "Укрзалізниці" планується зміна менеджменту
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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