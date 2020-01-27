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27 січня • оновлено в 15:14
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У Гончарука анонсували гучні звільнення менеджменту "Укрзалізниці"

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Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що найближчим часом в "Укрзалізниці" планується зміна менеджменту.

"Пасажирській складовій приділяли дуже мало уваги, я вважаю, що громадяни України отримували послуги вкрай низької якості", – заявив Криклій, передає УНН.

"Вони заслуговують на значно більше, тому ми найближчим часом будемо змінювати менеджмент в "Укрзалізниці", – резюмував Криклій.

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Найближчим часом в "Укрзалізниці" планується зміна менеджменту

Найближчим часом в "Укрзалізниці" планується зміна менеджменту

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Віктор Калиненко
Місце
Україна
Тег
Укрзалізниця
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Если кто подумал, что он говорит о качестве, то закатайте губы! Он говорил, что "украинцы заслуживают большего" по ЦЕНЕ!!!
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