У Гончарука анонсували гучні звільнення менеджменту "Укрзалізниці"

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що найближчим часом в "Укрзалізниці" планується зміна менеджменту.

"Пасажирській складовій приділяли дуже мало уваги, я вважаю, що громадяни України отримували послуги вкрай низької якості", – заявив Криклій, передає УНН.

"Вони заслуговують на значно більше, тому ми найближчим часом будемо змінювати менеджмент в "Укрзалізниці", – резюмував Криклій.

Найближчим часом в "Укрзалізниці" планується зміна менеджменту

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Голова правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов попросив наглядову рада компанії розглянути питання його звільнення.

У 2020 році "Укрзалізниця" заради економії коштів скоротить 50% адміністративного персоналу, який не пов'язаний із перевезеннями. Працівникам, які залишаться, пообіцяли збільшити зарплати.

Кабінет міністрів ухвалив рішення про повернення "Укрзалізниці" у сферу управління Міністерства інфраструктури. В "УЗ" анонсували масштабну реформу.



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