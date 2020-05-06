Гендиректор "Укроборонпрому" отримує зарплату в 30 разів нижче, ніж його заступники

У керівника державного концерну "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса офіційна зарплата менше 6 тис. грн., при цьому у його заступників – сума перевищує 200 тис грн.

Про це повідомив народний депутат зі "Слуги народу" Олександр Качура.

За словами нардепа, йому вдалося поспілкувався з генеральним директором "Укроборонпрому" Айварасом Абромавичусом на тему зарплат у відомстві. Ось що вдалося дізнатися:

генеральний директор отримує 5 514 грн на місяць;

заступник гендиректора з трансформації – 262 484 грн на місяць:

заступник гендиректора з фінансово-економічних питань – 288 399 грн на місяць;

заступник гендиректора з маркетингу та збуту – 262 314 грн на місяць;

заступник гендиректора з авіа та ракетобудування – 286 955 грн на місяць;

заступник гендиректора з бронетанкової, радіолокаційної та спеціальної техніки - 262.357 грн на місяць;

заступник гендиректора з суднобудівництва і морської техніки – 262 443 грн на місяць;

заступник гендиректора з безпеки – 233 149 грн на місяць;

заступник гендиректора з управління активами – 233 060 грн на місяць;

заступник гендиректора з правових питань – 262 298 грн на місяць;

заступник гендиректора з цифровізації та інновації – 202 774 грн на місяць;

заступник гендиректора з питань взаємодії з органами державної влади – 175 010 грн на місяць.

Раніше парламентар звертався до Абромавічуса на тему зарплат і попереджав його, що до 30 квітня у того є час ознайомиться зі своїми правами як правопорушника і підписати адміністративний протокол. Після цього документи будуть направлені до суду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, заступник генерального директора "Укроборонпрому" Мустафа Найєм заявив, що за останні 10 років з державного концерну було вкрадено майже мільярд гривень.

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