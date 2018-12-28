Газопровід в обхід України: "Газпром" похизувався успіхом

Морська частина газопроводу "Північний потік-2", за допомогою якого Росія має намір постачати газ у Європу в обхід України, побудована загалом на 380 км.

"У вересні ми почали його укладання у Балтійському морі. На сьогодні вже укладено понад 380 км у територіальних водах Німеччини", — заявив голова правління російського газового монополіста "Газпром" Олексій Міллер, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, в поточний період часу роботи ведуться в економічній зоні Фінляндії, Швеції, на берегових ділянках у Німеччині та Росії.

Газопровід "Північний потік-2" пройде Балтійським морем, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами у Європі. Його протяжність становитиме понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність — 55 млрд куб. м газу в рік.

Проект оцінюють у 9,5 мільярда євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожен. "Газпром" виділить другу половину коштів — 4,75 мільярда євро.

Президент України Петро Порошенко застеріг Німеччину від участі у проекті будівництва трубопроводу "Північний потік-2". Як альтернативу він запропонував модернізацію транзитного газопроводу, який проходить через українську територію.

Пізніше канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що німецька сторона вважає важливим збереження транзиту газу через територію України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, НАК "Нафтогаз України" розпочав реалізацію "плану Б", який передбачає компенсацію збитків через будівництво "Північного потоку-2".