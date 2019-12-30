У "газопроводу Путіна" виникли серйозні проблеми у ЄС через США

Уповільнення темпів прокладки газопроводу "Північний потік-2" через санкції США ставить перед російським проєктом ризики поширення на нього норм газової директиви ЄС.

Поправки до неї вимагають від морських газопроводів, що приходять до країн Європейського Союзу, відповідати вимогам про поділ видів діяльності з постачання і транспортування газу. Про це повідомляє "Комерсант".

Цих ризиків проєкт міг уникнути після того, як парламент Німеччини ухвалив закон, що дозволяє "Газпрому" використовувати "Північний потік-2" на повну потужність.

Зокрема, документ усував тимчасові рамки, які дозволяли дати виключення тільки проєктам, завершеним до 23 травня 2019 року. Німеччина подовжила цю можливість для "Північного потоку-2" ще на рік.

Ці терміни були комфортними для трубоукладачів Allseas, які одночасно укладають дві нитки "Північного потоку-2" зі швидкістю 5 км в день.

Однак тепер, з огляду на невідому кількість часу, який буде потрібним для оснащення російських суден, "Газпром" ризикує не встигнути ввести проєкт в експлуатацію до 24 травня 2020 року.

Уповільнення темпів прокладки газопроводу "Північний потік-2" ставить перед проєктом ризики поширення на нього норм газової директиви ЄС

Газопровід "Північний потік-2" пройде по Балтійському морю, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами в Європі. Його протяжність складе понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність – 55 млрд куб. м газу на рік. Дві гілки газопроводу мали бути побудовані до кінця 2019 року.

"Північний потік-2" запустять в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виключні економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюється в 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожна. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Росія будує газопроводи в обхід України

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

Конгрес США заклав у оборонний бюджет на 2020 рік введення санкцій щодо російських газопроводів, які Кремль прокладає в обхід України.

Запровадження обмежувальних заходів передбачається для гарантування енергетичної безпеки Європи.

Санкції стосуватимуться компаній, що беруть участь у спорудженні газопроводів, а також топменеджерів цих установ. Зокрема, вони можуть втратити можливість отримати американську візу й зіткнутися з блокуванням транзакцій, пов'язаних із їхньою нерухомістю або активами в США.

Положення про санкції розробили на основі законопроєкту, поданого сенаторами Тедом Крузом і Джоан Шахін. За словами помічника Круза, обмеження покликані зупинити спорудження газопроводу "Північний потік-2".

Також США пригрозили санкціями компанії Allseas Group SA, яка прокладає російський газопровід. Сенатори від Республіканської партії закликали компанію припинити участь у будівництві газопроводу, інакше проти неї будуть застосовані "пекельні санкції".

Зокрема, підряднику "Північного потоку-2" пригрозили "істотним падінням вартості акцій і вбивством фінансової життєздатності" внаслідок повного блокування всіх активів компанії у Сполучених Штатах. Крім того, можуть бути заборонені операції з Allseas Group SA, а також ухвалена заборона на в'їзд представникам компанії до США.

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