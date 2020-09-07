У "гаманця" Лукашенка знайшли елітну нерухомість у Лондоні

Дружина і дочка білоруського бізнесмена Володимира Пефтієва, якого називають спонсором режиму Олександра Лукашенка, володіють 12 квартирами в районі Вест-Енд у Лондоні на суму близько 18 мільйонів фунтів стерлінгів.

Про це йдеться у спільному розслідуванні британського видання The Times та антикорупційної організації Transparency International. Як зазначається, нерухомість зареєстрована за допомогою декількох офшорних компаній.

Вартість квартир становить 18 млн фунтів. Майже всі вони були придбані, коли Пефтієв перебував під санкціями (з 2011 року по 2014 рік). Санкції не поширювалися на членів його сім'ї, тому де-юре угоди не порушили санкцій.

За даними видання, квартири розташовані в районах Марілебон, Кенсінгтон, Пімлоко, Ноттінг-Хілл і Паддінгтон. Дочки Пефтієва 32-річна Анна Пефтієва і 31-річна Ольга Ван Вуурен безпосередньо спільно володіють трьома квартирами вартістю 4 млн фунтів (5,3 млн доларів).

Дві квартири з цих були куплені компаніями Isely Investments і Kelly Bay Pacific Overseas, зареєстрованими на Сейшельських островах. Компаніями володіла дружина бізнесмена Ольга Пефтієва.

Згідно з документами у відкритому доступі, сім'я Пефтієва придбала ще 9 квартир у Великобританії на загальну суму 13,6 млн фунтів (17,9 млн доларів), пише газета.

За даними "панамського досьє", власниками решти нерухомості є п'ять компаній на Сейшельських островах, що належать Пефтієвим. Після витоку у 2016 році компанії змінили назви. Чи володіє ними Пефтієва зараз, неясно, йдеться в матеріалі.

Зв'язок Пефтієва і Лукашенка

Пефтієв був пов'язаний зі створенням білоруського спецекспортера озброєнь "Белтехекспорт". Фірма була відома торгівлею зброєю з російських арсеналів. Можливо, саме доступ до зброї і російських контактів став початком міцної дружби Пефтієва з Олександром Лукашенком, який займав посаду президента Білорусі п'ять термінів поспіль.

Хоча Лукашенко не раз відрікався від знайомства з бізнесменом, Пефтієв не один рік фінансував його проєкти.

У 2012 році Пефтієв оголосив, що продав "Белтехекспорт" російському бізнесмену Дмитру Гуриновичу, після чого у силовиків з'явилися питання до нього. Зараз більшість часу бізнесмен проводить за кордоном, а в Білорусі будує церкви.

Багато опозиційних телеграм-каналів, наприклад Nexta, називають Пефтієва "гаманцем" Лукашенка.

Пефтієва називають "гаманцем" Лукашенка Telegram-канал Nexta

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Євросоюзі готують санкційний список осіб, які причетні до побиття і зникнень протестувальників проти результатів виборів у Білорусі. Зокрема, в список потрапить міністр внутрішніх справ країни Юрій Караєв.