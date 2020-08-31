У фонді боротьби з COVID-19 не залишилося жодної копійки, – Шкарлет

У фонді боротьби з COVID-19 не залишилося жодної копійки.

У фонді боротьби з коронавірусом з 64,7 млрд гривень, які у ньому були спочатку, вже не залишилося жодної копійки.

Про це заявив виконувач обов'язків міністра освіти України Сергій Шкарлет у понеділок, 31 серпня, повідомив "Інтерфакс-Україна".

Він відповідав на запитання, чи виділялися з фонду гроші на забезпечення санітарної безпеки освіти і доплати вчителям.

"З COVID (Фонд боротьби з коронавірусом, - Ред.) нічого не виділялося. Заявка наша є на два з чимось мільярди, але поки нічого не виділялося. Фонд на сьогодні порожній. На сьогодні Фонд COVID не має жодної копійки", – сказав в.о. міністра.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 квітня Верховна Рада України внесла зміни до державного бюджету і створила Фонд боротьби з коронавірусом в розмірі 64,7 млрд гривень.

Бюджетний комітет Верховної Ради погодив виділення з Фонду 2,6 млрд грн на виплати МВС.

Також з Фонду 14,5 млн грн попросила виділити уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова. З них 3,5 млн грн планувалось витратити на створення сайту.

Станом на 16 липня 2020 року, гроші в Фонді майже закінчилися. Там залишалося 3,2 млрд грн.

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