У Європі заарештували активи "Газпрому" через "Нафтогаз"

Голландський суд задовольнив клопотання НАК "Нафтогаз України" про арешт частки російського газового монополіста "Газпрому" в його голландських дочірніх компаніях.

Відповідні клопотання були подані для забезпечення права української компанії на отримання 2,6 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу, повідомляється на сайті "Нафтогазу".

"Голландський суд задовольнив ці клопотання, але шість із семи дочірніх компаній "Газпрому" в Голландії відмовилися співпрацювати з судовими виконавцями", - заявили представники НАК.

В той же час в українській компанії зазначають, що відмова підконтрольних "Газпрому" компаній на співпрацю ніяк не вплине на арешт активів.

Крім того, глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв зазначив, що "Газпром" діє недобросовісно.

"Нафтогаз" застосує усі доступні законні засоби та інструменти, щоб домогтися виконання рішення і отримати від Газпрому присуджену суму. На жаль, російська компанія діє недобросовісно, не виконуючи як рішення арбітражу, так і накази європейських судів інших юрисдикцій", - резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 лютого Стокгольмський арбітражний трибунал виніс рішення на користь НАК "Нафтогаз України" з більшості важливих питань у суперечці з "Газпромом".

2 березня у "Газпромі" заявили про намір розірвати чинні контракти з "Нафтогазом". У російській компанії аргументували, що Стокгольмський арбітраж нібито керувався подвійними стандартами, а рішення суду порушує інтереси сторін.

30 травня "Нафтогаз" почав процес стягнення з російського газового монополіста 2,6 млрд доларів боргу. При цьому швейцарська влада уже вжила заходів щодо активів "Газпрому" на території країни.