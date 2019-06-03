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У Європі власника українського банку зловили з великою сумою готівки

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У Латвії у власника банку "Південний" Юрія Родіна місцеві митники знайшли велику незадекларовану суму грошей.

Зокрема, митниця вирішила перевірити приватний літак, який прибув до Риги з Одеси, повідомляє LB.

Згідно з отриманою оперативною інформацією, у чотирьох пасажирів знайшли майже мільйон євро готівкою. Чоловік 1954 року народження у своєму багажі віз 200 тис. доларів, чоловік 1987 р.н.. – 300 тис. доларів, жінка 1977 р.н. везла 100 тис. євро, а чоловік 1950 р.н. – 300 тис. євро. За наявними у журналістів даними, останнім був Родін.

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У результаті Служба держдоходів Латвії почала чотири кримінальні процеси за ухилення від декларування грошей. Відповідні кошти арештовані, а затриманих відпустили на свободу – вони вже в Україні.

При цьому консультант гендиректора Служби державних доходів Андрій Вайварс відмовився підтвердити або спростувати, чи був Родін одним з тих пасажирів.

За його словами, у силовиків є підозри, що один з гостей пов'язаний з української оргзлочинністю.

Служба держдоходів Латвії почала чотири кримінальні процесу за ухилення від декларування грошей

Служба держдоходів Латвії почала чотири кримінальні процесу за ухилення від декларування грошей

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні навіть після масштабної "чистки" фінансового сектора ще щонайменше 15 банків працюють за нежиттєздатною моделлю, а проблеми є у 26 фінустанов.

Найбільше проблем — у Вернум Банк, БМ Банк, Місто Банк і ВТБ. Багато із них уже перебувають у процесі ліквідації. Також серед порушників нормативів НБУ відзначився Банк Кредит Дніпро, який не відповідає одразу шести стандартам.

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Україна
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