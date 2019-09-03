У Європі влаштували фінансову пастку для Росії

Кіпр достроково погасив борг перед Росією, виплативши залишок у розмірі 1,6 мільярди євро.

"Російський кредит на суму 1,6 мільярди євро був повністю погашений", – повідомив у Twitter міністр фінансів Кіпру Харріс Георгіадес.

"Кіпр тепер може легко виділяти кошти на свої потреби на міжнародних ринках", – додав він.

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При цьому заступник голови Міністерства фінансів РФ Сергій Сторчак визнав, що Москва зобов'язана прийняти платіж, незважаючи на втрату відсотків від майбутніх періодів.

Кіпр взяв у Росії позику на суму в 2,5 мільярди євро в 2011 році, щоб не отримувати фінансову допомогу від Європейського Союзу і Міжнародного валютного фонду.

Однак уже в 2013 році Кіпр попросив про реструктуризацію боргу для зниження навантаження на бюджет. РФ погодилася перенести погашення кредиту з 2016 на 2018 – 2021 роки і знизити процентну ставку з 4,5% до 2,5%.

Έχει πριν λίγο εξοφληθεί πλήρως το Ρωσικό δάνειο ύψους € 1.58δις που αναλήφθηκε επί προηγούμενης διακυβέρνησης. Η Κύπρος μπορεί πλέον να χρηματοδοτεί με άνεση τις ανάγκες της από τις διεθνείς αγορές. - Harris Georgiades (@Georgiades_H) September 2, 2019

Кіпр достроково погасив борг перед Росією, виплативши залишок в розмірі 1,6 мільярда євро

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Мінекономрозвитку РФ визнали, що через санкції, заборону валютних операцій для держбанків та підвищення цін на нафту інфляція перевищить офіційний прогноз у розмірі 3,4%, а вартість долара може становити 70 руб/$.

Водночас російські аналітики ще песимістичніші в оцінках. Вони впевнені, що у 2019 році на росіян може чекати інфляційний шок.

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