Новини Реклама
3 вересня • оновлено в 10:15
Кожен знайде своє!
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

У Європі влаштували фінансову пастку для Росії

2.1т Читати матеріал російською

Кіпр достроково погасив борг перед Росією, виплативши залишок у розмірі 1,6 мільярди євро.

"Російський кредит на суму 1,6 мільярди євро був повністю погашений", – повідомив у Twitter міністр фінансів Кіпру Харріс Георгіадес.

"Кіпр тепер може легко виділяти кошти на свої потреби на міжнародних ринках", – додав він.

Новини
Трамп обвалив рубль і фондовий ринок Росії

При цьому заступник голови Міністерства фінансів РФ Сергій Сторчак визнав, що Москва зобов'язана прийняти платіж, незважаючи на втрату відсотків від майбутніх періодів.

Кіпр взяв у Росії позику на суму в 2,5 мільярди євро в 2011 році, щоб не отримувати фінансову допомогу від Європейського Союзу і Міжнародного валютного фонду.

Однак уже в 2013 році Кіпр попросив про реструктуризацію боргу для зниження навантаження на бюджет. РФ погодилася перенести погашення кредиту з 2016 на 2018 – 2021 роки і знизити процентну ставку з 4,5% до 2,5%.

Кіпр достроково погасив борг перед Росією, виплативши залишок в розмірі 1,6 мільярда євро

Кіпр достроково погасив борг перед Росією, виплативши залишок в розмірі 1,6 мільярда євро

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Мінекономрозвитку РФ визнали, що через санкції, заборону валютних операцій для держбанків та підвищення цін на нафту інфляція перевищить офіційний прогноз у розмірі 3,4%, а вартість долара може становити 70 руб/$.

Водночас російські аналітики ще песимістичніші в оцінках. Вони впевнені, що у 2019 році на росіян може чекати інфляційний шок.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
Кіпр
Теги
Новини Росії долги
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
4
10
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
lykin vasa
lykin vasa
статья из разряда-украина на смерть обвалила мировые рынки вернув долги с процентами
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Mega Death
Mega Death
Хорошо когда долги возвращают. Но тупым xoxлам этого не понять. Они должны всем))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
А где "ловушка"?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
lykin vasa
lykin vasa
Пушкин Серёга очевидно деньги мимо ухлов проплыли,
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...