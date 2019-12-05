"Не витрачають час на розмови": у ЄС раптово почали добудовувати "газопровід Путіна"

Швейцарська компанія Nord Stream 2 AG, яка є оператором газопроводу "Північний потік-2", відновила роботи з укладання труб.

"Я бачу, що вони показують прогрес", – повідомив керівник австрійської нафтової корпорації OMV AG Райнер Зеле. Про це пишуть "РИА Новости".

"Вони продовжили прокладку газопроводу й не витрачають час на розмови, а просто будують його", – підкреслив він.

Газопровід "Північний потік-2" пройде Балтійським морем, з'єднавши постачальників у РФ зі споживачами у Європі. Його протяжність становитиме понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність – 55 млрд куб. м газу на рік. Дві його гілки мають бути побудовані до кінця 2019 року.

"Північний потік-2" запустять у обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виключні економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюють у 9,5 млрд євро. Його реалізовує "Газпром" спільно з європейськими Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони зобов'язалися профінансувати 50% "Північного потоку-2", тобто по 950 млн євро кожна. Російська компанія надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Росія будує газопроводи в обхід України

Швейцарська компанія Nord Stream 2 AG відновила роботи з укладання труб

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