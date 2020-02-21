У Європі у наркоторговця вилучили біткоїнів на $56 млн

Бюро по кримінальним активам Ірландії конфіскувало у наркоторговця 56 млн доларів у криптовалюті.

Зокрема, житель Дубліна Кліфтон Коллінз був інвестором у біткоїни. Однак суд кваліфікував цифрові активи як доходи, отримані від злочинної діяльності, повідомляє Independent.

У підсумку обвинувачений не став оскаржувати рішення.

Справа стосовно Коллінза почалася у лютому 2017 року, коли поліцейські виявили у його автомобілі невелику кількість канабісу.

У результаті розслідування знахідка привела до цілої фермі наркомісткої рослини.

Бюро по кримінальним активів Ірландії конфіскувало у наркоторговця 56 млн доларів у криптовалюті

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Лінія підтримки монети проходить на позначці 7400 доларів. Якщо ціна опуститься нижче за цей рівень, то вона продовжить падати до 7000 доларів.

Водночас біткоїн почав 2020 рік з обвалу. Середня ринкова вартість криптовалюти 2 січня впала до позначки 7 168 доларів.

Водночас венчурний інвестор Тім Дрейпер спрогнозував, що курс біткоїна досягне 250 тисяч доларів. За його словами, криптовалюта має зрости в ціні на 1983% до першого кварталу 2023 року.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!