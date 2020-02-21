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21 лютого • оновлено в 05:36
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У Європі у наркоторговця вилучили біткоїнів на $56 млн

1.1т
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Бюро по кримінальним активам Ірландії конфіскувало у наркоторговця 56 млн доларів у криптовалюті.

Зокрема, житель Дубліна Кліфтон Коллінз був інвестором у біткоїни. Однак суд кваліфікував цифрові активи як доходи, отримані від злочинної діяльності, повідомляє Independent.

У підсумку обвинувачений не став оскаржувати рішення.

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Справа стосовно Коллінза почалася у лютому 2017 року, коли поліцейські виявили у його автомобілі невелику кількість канабісу.

У результаті розслідування знахідка привела до цілої фермі наркомісткої рослини.

Бюро по кримінальним активів Ірландії конфіскувало у наркоторговця 56 млн доларів у криптовалюті

Бюро по кримінальним активів Ірландії конфіскувало у наркоторговця 56 млн доларів у криптовалюті

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Лінія підтримки монети проходить на позначці 7400 доларів. Якщо ціна опуститься нижче за цей рівень, то вона продовжить падати до 7000 доларів.

  • Водночас біткоїн почав 2020 рік з обвалу. Середня ринкова вартість криптовалюти 2 січня впала до позначки 7 168 доларів.

  • Водночас венчурний інвестор Тім Дрейпер спрогнозував, що курс біткоїна досягне 250 тисяч доларів. За його словами, криптовалюта має зрости в ціні на 1983% до першого кварталу 2023 року.

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Криптовалюти
Місце
Ірландія
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