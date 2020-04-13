У Європі обвалилися ціни на електроенергію

У багатьох європейських країнах ціни на електроенергію на понеділок, 13 квітня, стали від'ємними.

Про це свідчать дані європейської енергетичної біржі Nord Pool (об'єднує 13 ринків у Європі, переважно у північній частині) і дані угорської енергетичної біржі HUPH за цінами на добу вперед.

Довідка: від'ємний тариф відбувається, коли утворюється надлишок виробленої електроенергії, а тариф, у такому разі, доводиться опустити нижче нуля. По суті споживачам доплачують за використану ними в цей час енергію.

Так, за даними Nord Poll, середньодобова ціна на електроенергію у Франції, Німеччині, Нідерландах і Бельгії 13 квітня буде від'ємною.

Таку саме динаміку демонструють східноєвропейські країни. Зокрема, від'ємні ціни на 13 квітня встановлені у Чехії та Словаччині, що є нетиповим для робочих днів.

Тим не менш, це не перший випадок, коли ціни на електроенергію в окремих країнах можуть бути від'ємними, але зазвичай це буває у вихідні або у святкові дні, наприклад, під час різдвяних свят у грудні.

В Європі різко подешевшала електрика НЕК "Укренерго"

Як повідомляв OBOZREVATEL, зростання ціни на електроенергію в Україні вигідне населенню, бо призведе до зміцнення гривні (дефляції) та здешевлення товарів і послуг.

Також повідомлялося, що що економіку України "лихоманить" через те, що великий бізнес змушений платити за енергію за завищеними цінами, оплачуючи тим самим різницю у тарифах для побутових споживачів.