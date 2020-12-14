У Європі ціна на газ встановила новий рекорд: що буде з тарифами в Україні

У Європі ціна на газ на голландському хабі TTF зросла до $199,7 за тисячу кубометрів. Європейська вартість є частиною тарифу в Україні. Якщо газ дорожчає на європейських біржах, значить тарифи для українців будуть підвищуватися.

Як повідомляє "Інтерфакс", ціна на газ в Європі досягла максимальної позначки з 8 березня 2019 року. Відзначається, що в грудні на європейському ринку активно витрачали запаси газу з підземних сховищ.

"За підсумками місяця з підземних сховищ газу може бути відібрано до 20 млрд куб. м газу, що стане другим результатом за історію після рекорду січня 2017 року", – відзначає агентство.

У період закачування газу в ПСГ Європи (з квітня по жовтень) середня ціна склалася на рівні $82 за тисячу кубометрів. Таким чином власники запасів починають активно продавати газ зі сховищ, щоб отримати дворазовий або навіть трикратний прибуток.

Як це позначиться на тарифах для українців

Ціна газу для виробників тепла розраховується відповідно до постанови Кабміну, але враховує зміну цін на європейських газових хабах. Його подорожчання згодом призведе до зростання тарифів в платіжках українців.

З серпня 2020 року постачальники газу самі формують тариф на основі біржової ціни станом на 25-е число кожного місяця. Кабінет міністрів більше не впливає на ціни.

На ринку є десятки різних постачальників і українці самі можуть вибирати, у кого і за якими цінами купувати. Раніше тариф на газ встановлювався відразу на опалювальний сезон, але зараз вартість блакитного палива може змінюватися щомісяця.

Ціна на газ залежить від наступних факторів:

погоди в Європі;

поведінки "Газпрому";

того, яким чином приватні компанії, які закачали газ у сховища, вирішуватимуть питання про його продаж.

Які тарифи на газ встановили на грудень 2020 року:

"Нафтогаз" – 6,33 грн за кубометр

Megawatt – 6,22 грн за кубометр

"Асканія Енерджі" – 6,69 грн за кубометр

"КРЕМЕНЧУКГАЗ-ТРЕЙДИНГ" – 6,9 грн за кубометр

Yasno – 6,49 грн за кубометр

Складова газу в тарифах на тепло і гарячу воду – 70-80%. Платіжки за газ для більшості українців займають значну частину в загальних витратах на комуналку. Так, близько 70% – вартість опалення, решта – гаряча вода, електроенергія, холодна вода і газ.

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