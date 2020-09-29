У Європі ціни на газ подолали психологічну позначку

У Європі ціна на природний газ на ринку хаба TTF подолала психологічну позначку у 150 доларів за тисячу кубометрів.

Як повідомляє Prime, похолодання у регіоні сприяло стрибку цін відразу майже на 10 доларів в порівнянні з попереднім днем – до приблизно 153 доларів за тисячу кубометрів.

Середня ціна за вересень вже досягла максимуму з початку року і зараз перебуває на позначці 137 доларів за тисячу кубів. Мінімуму ж ціна контрактів досягла в травні на тлі падіння попиту на енергоресурси у світі, тоді вона склала в середньому близько $55 за тисячу кубометрів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, цієї зими суми в платіжках українців за газ можуть зрости. Однак у людей є можливість зафіксувати тариф на рік вперед.

Раніше компанії, що постачають газ населенню в умовах ринку, оприлюднили ціни на вересень. Мінімальний тариф становить 4,39 грн за кубометр, а максимальний – 7 грн.