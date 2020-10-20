У Європі стрімко подорожчав газ: як позначиться на українцях

У Європі ціна на газ зросла до $181 за тисячу кубометрів. Минулого тижня у середньому ціна була на $10 нижче – $171. В результаті цього суми в платіжках українців також виростуть.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", це максимальне значення за останні майже 11 місяців – з кінця листопада 2019 року. Подорожчання палива пов'язано з серйозним похолоданням.

Зокрема, ціни на газ ростуть і в США – там вартість підскочила до $117 за тисячу кубометрів з приблизно $100 в кінці минулого тижня.

Для порівняння: мінімальна ціна на газ на європейському хабі була зафіксована в травні – близько $55 за тисячу кубометрів.

Як це вплине на українців

Якщо стрибок цін в Європі виявиться не короткочасним, а вони і далі будуть рости перед опалювальним сезоном, то блакитне паливо стане дорожчим і для населення в Україні.

Справа в тому, що з серпня 2020 року перестали діяти спеціальні, більш низькі ціни, за якими "Нафтогаз" продавав газ населенню. Тепер вартість газу буде розраховуватися за формулою: ціна газу в Європі в перерахунку на гривні + ПДВ (20%) + вартість транспортування (у "Нафтогазу" – 1,917%) + тариф газзбуту (близько 2,5%).

Фактично вартість опалення для українців буде змінюватися щомісяця. Якщо у жовтні, ймовірно, різниця буде незначною, то в розпал сезону, у грудні-лютому, газ може підскочити в ціні від 5,8 до 7 грн за кубометр, розповідає представник Асоціації постачальників енергоресурсів Артем Компан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з початком опалювального сезону почнуть зростати ціни на газ. Як припускають експерти, блакитне паливо буде дешевше, ніж у минулому опалювальному сезоні, однак значно дорожче, ніж зараз. Разом з тим виростуть і ціни на опалення.