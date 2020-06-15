У Ризі (Латвія) та Лондоні (Велика Британія) активісти провели акції з вимогою посилення міжнародного тиску на Росію та продовження Євросоюзом антиросійських обмежувальних заходів.

Про це повідомило видання "Укрінформ" із посиланням на Всесвітній рух патріотів України. Активісти наголосили, що країна-агресорка Росія має припинити окупацію українських територій.

"Ми вимагаємо продовження та посилення санкцій проти Російської Федерації. Росія повинна припинити окупацію Криму та територій України на Донбасі. Незважаючи на тиск міжнародної спільноти, РФ послідовно порушує засади європейської і світової безпеки, посягає на суверенітет України. Це є надзвичайно небезпечно", – заявила представниця Всесвітнього руху патріотів у Великій Британії, голова "ЄвроМайдан Лондон" Наталія Равлюк.

У Європі провели яскраву акцію в підтримку санкцій проти Росії

Зазначимо, що минулого тижня Всесвітній рух патріотів України у своєму зверненні нагадав демократичним суспільствам про міжнародні злочини Кремля та закликав лідерів Європейського Союзу продовжити економічні обмежувальні заходи відносно Росії, уведені у 2014 році у відповідь на російську агресію проти України.

У Європі провели яскраву акцію в підтримку санкцій проти Росії

У Європі провели яскраву акцію в підтримку санкцій проти Росії

19 червня глави держав та урядів ЄС у форматі відеоконференції повинні ухвалити політичне рішення про продовження економічних санкцій проти РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, посли країн-членів Євросоюзу ухвалили рішення продовжити санкції проти Росії за анексію Криму ще на один рік.