У Європі підтримали директиви, які завадять будівництву "Північного потоку-2"

Комітет Європейського парламенту з питань промисловості та енергетики підтримав зміну газової директиви ЄС, яка поширює правила Третього енергопакету на "Північний потік-2" (Nord Stream 2).

За ініціативу, яка повинна перешкодити будівництву газопроводу Росії в обхід України, проголосував 41 депутат Європарламенту, 13 - проти, дев'ять - утрималися, повідомляє Reuters.

Зокрема, пропозицію Європейської комісії підтримали країни Східної Європи і Балтії, які побоюються, що газопровід може підірвати зусилля Євросоюзу по зниженню залежності від Москви і ті, хто переживають, що російський новий газопровід позбавить Україну транзиту.

Водночас прихильники трубопроводу, зокрема і Німеччина, виступили проти зміни правил, які "заблокують комерційний проект".

Як повідомляв "Обозреватель", раніше в Україні розповіли, якСША можуть перешкодити "Північному потоку-2".