У ЄС зріс попит на українських заробітчан: кого шукають найбільше
У Європейському Союзі попит на українських працівників зріс на 40% за останні півроку.
Польща, Німеччина та Чехія залишаються найпопулярнішими країнами серед українців, що шукають роботу за кордоном. Про це повідомляє opendatabot.
За кордоном найчастіше чекають на таких спеціалістів:
У Польщі:
пакувальників;
різноробочих;
кравців;
водіїв;
будівельників.
У Німеччині:
доглядальниць;
плиточників;
сантехніків;
електриків;
пакувальників.
У Чехії:
робочих на завод;
покоївок;
зварювальників;
електриків;
водіїв.
"Карантинні обмеження сприяли зниженню нелегального працевлаштування за кордоном. Одного біометричного паспорту недостатньо – без запрошення на роботу від роботодавця та підтвердженого місця резервації перестали пропускати за кордон. На мою думку, нові реалії – збільшення попиту на українських робітників, легалізація працевлаштування та формування ринку надійних роботодавців – зберігатимуться й наступного року", – повідомила керівник відділу по роботі з партнерами Jooble Олена Кірільєвніна.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Міжнародне рейтингове агентство Moody's прогнозує, що населення чотирьох східноєвропейських країн ЄС (Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини) зменшиться на 4% до 2040 року.
В абсолютних цифрах це означає, що вони разом втратять 2,6 млн громадян, а їхнє загальне населення скоротиться до 61,2 млн осіб.
Водночас зменшення працездатного населення у віці від 15 до 64 років буде ще різкішим. Очікується, що загалом східноєвропейські країни втратять 12% такого населення або 5 млн осіб.