У ЄС зріс попит на українських заробітчан: кого шукають найбільше

У Європейському Союзі попит на українських працівників зріс на 40% за останні півроку.

Польща, Німеччина та Чехія залишаються найпопулярнішими країнами серед українців, що шукають роботу за кордоном. Про це повідомляє opendatabot.

За кордоном найчастіше чекають на таких спеціалістів:

У Польщі:

пакувальників;

різноробочих;

кравців;

водіїв;

будівельників.

У Німеччині:

доглядальниць;

плиточників;

сантехніків;

електриків;

пакувальників.

У Чехії:

робочих на завод;

покоївок;

зварювальників;

електриків;

водіїв.

"Карантинні обмеження сприяли зниженню нелегального працевлаштування за кордоном. Одного біометричного паспорту недостатньо – без запрошення на роботу від роботодавця та підтвердженого місця резервації перестали пропускати за кордон. На мою думку, нові реалії – збільшення попиту на українських робітників, легалізація працевлаштування та формування ринку надійних роботодавців – зберігатимуться й наступного року", – повідомила керівник відділу по роботі з партнерами Jooble Олена Кірільєвніна.

Як повідомляв OBOZREVATEL: