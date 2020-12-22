У ЄС зріс попит на українських заробітчан: кого шукають найбільше

Роман Груша
Роман Груша
Економіка
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У ЄС зріс попит на українських заробітчан: кого шукають найбільше

У Європейському Союзі попит на українських працівників зріс на 40% за останні півроку.

Польща, Німеччина та Чехія залишаються найпопулярнішими країнами серед українців, що шукають роботу за кордоном. Про це повідомляє opendatabot.

За кордоном найчастіше чекають на таких спеціалістів:

У Польщі:

  • пакувальників;

  • різноробочих;

  • кравців;

  • водіїв;

  • будівельників.

У Німеччині:

  • доглядальниць;

  • плиточників;

  • сантехніків;

  • електриків;

  • пакувальників.

У Чехії:

  • робочих на завод;

  • покоївок;

  • зварювальників;

  • електриків;

  • водіїв.

Польща, Німеччина та Чехія залишаються найпопулярнішими країнами серед українців, що шукають роботу

"Карантинні обмеження сприяли зниженню нелегального працевлаштування за кордоном. Одного біометричного паспорту недостатньо – без запрошення на роботу від роботодавця та підтвердженого місця резервації перестали пропускати за кордон. На мою думку, нові реалії – збільшення попиту на українських робітників, легалізація працевлаштування та формування ринку надійних роботодавців – зберігатимуться й наступного року", – повідомила керівник відділу по роботі з партнерами Jooble Олена Кірільєвніна.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Міжнародне рейтингове агентство Moody's прогнозує, що населення чотирьох східноєвропейських країн ЄС (Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини) зменшиться на 4% до 2040 року.

  • В абсолютних цифрах це означає, що вони разом втратять 2,6 млн громадян, а їхнє загальне населення скоротиться до 61,2 млн осіб.

  • Водночас зменшення працездатного населення у віці від 15 до 64 років буде ще різкішим. Очікується, що загалом східноєвропейські країни втратять 12% такого населення або 5 млн осіб.

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