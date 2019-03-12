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У ЄС завдали сильного удару по газопроводу Путіна

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Європарламент прийняв резолюцію із закликом зупинити газопровід "Північний потік-2", за допомогою якого Росія планує постачати газ в Європу в обхід України.

Одночасно з цим законодавчий орган Європейського союзу також прийняв резолюцію із закликом передбачити нові обмежувальні заходи проти Москви. Про це йдеться у схваленій доповіді "Про політичні відносини між Європейським Союзом і РФ".

Зокрема, нові антиросійські санкції можуть будуть введені, в тому числі з обмеженням доступу до фінансів.

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У Європарламенті зазначили, що "Північний потік-2" посилює залежність ЄС від поставок російського газу і ставить під загрозу внутрішній ринок Європи.

Крім того, російський газопровід не відповідає положенням енергетичної політики Євросоюзу і її стратегічним інтересам.

"Європарламент підкреслює, що в даний час Євросоюз є головним торговим партнером Росії і що ЄС збереже свою позицію у якості ключового економічного партнера у доступному для огляду майбутньому. Але в той же час він вказує на те, що газопровід"Північний потік-2" посилює залежність ЄС від поставок російського газу, ставить під загрозу внутрішній ринок ЄС і не відповідає положенням енергетичної політики ЄС та її стратегічним інтересам – і тому повинен бути зупинений ", – йдеться у тексті доповіді.

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Газопровід "Північний потік-2" пройде Балтійським морем, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами у Європі. Його протяжність становитиме понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність — 55 млрд куб. м газу на рік. Дві гілки газопроводу мають бути побудовані до кінця 2019 року.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав — України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн — через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проект оцінюють у 9,5 мільярдів євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів — 4,75 мільярда євро.

У ЄС завдали сильного удару по газопроводу Путіна

​​Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 лютого стало відомо, що Париж і Берлін підготували компромісний варіант поправок до Газової директиви ЄС, які дозволять їх затвердити, однак залишать Берліну широкі можливості для реалізації проекту "Північний потік-2".

13 лютого Рада ЄС та Європарламент попередньо схвалили посилення Газової директиви Євросоюзу на підставі значно доопрацьованого і пом'якшеного проекту поправок, розробленого Німеччиною і Францією. Від них безпосередньо залежить доля російського газопроводу в обхід України.

21 лютого Рада Європейського Союзу схвалила поправки до Газової директиви, які зачіпають "Північний потік-2". Йдеться про компромісний варіант поправок, які передбачають посилення вимог до нового проекту російського газового монополіста "Газпрому". При цьому зміни до блокування "Північного потоку-2" не призведуть.

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Тема
Санкції проти Росії
Місце
Росія
Тег
Північний потік - 2
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Рагули, научитесь уже различать Европарламент и Еврокомиссию. Все решения в ЕС принимает Еврокомиссия, а Европарламент это сборище списанных у себя на родине лузеров, которых туда ссылают, чтобы они там резолюции, необязательные к исполнению, принимали и под ногами не мешались.
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Kutovoy Yuriy
Kutovoy Yuriy
Мелочь, а приятно! Капля камень долбит.
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Отдайте эту резолюцию пете, он любит такие яркие, но ничего незначащие бумажки коллекционировать)
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Белый господин
Белый господин
Шапиро Женька, откуда знаете? Может звали, но не пошли. Кстати, это официальная позиция российского парламента.
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Снова проходил мимо: Нет чтобы им в Европарламента Вас и других российских комментаторов позвать посоветоваться. Вы бы им, глупым, всё обьяснили. Так ведь не зовут, гады, "почему-то".😃
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