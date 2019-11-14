У Європейському Союзі заговорили про сумніви щодо необхідності фінансової допомоги Україні у зв'язку із відсутністю зусиль Києва стосовно розслідування виведення коштів із ПриватБанку.
Зокрема директор зовнішньополітичної служби ЄС Люк Девін, відповідальний за Східне партнерство, заявив, що в Україні недостатній рівень верховенства права, передає "Європейська правда".
При цьому, за його словами, вина за це лежить саме на державах-партнерах, а не на ЄС.
"Не ми повинні переслідувати тих, хто займається банківським шахрайством. Де ті, хто вкрав $5,5 млрд із ПриватБанку? Чи у в'язниці вони, чи ведеться їхнє переслідування? Ні", – повідомив Девін.
"Ці невдачі є визначальними для самого ЄС, але також через це потерпають ваші люди", – додав дипломат.
У підсумку він зазначив, що відсутність належного розслідування та покарання винних у виведенні коштів із ПриватБанку підриває єдність ЄС щодо питання допомоги Україні.
Відсутність покарання винних у виведенні коштів із ПриватБанку підриває єдність ЄС щодо питання допомоги Україні
Як повідомляв OBOZREVATEL:
21 грудня 2016 року ПриватБанк перейшов у держвласність. Держава отримала 100% у його капіталі, фінустанова була докапіталізована на суму 116,8 млрд гривень.
Наприкінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк іще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ й висновку незалежного аудитора – компанії EY.
Міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, внаслідок чого зазнав збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.
ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона щодо Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які, ймовірно, належать їм.
Тоді ж Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд водночас зобов'язав Коломойського розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, що безпосередньо беруть участь у розгляді справи. Відповідне рішення було ухвалене на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.
18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію ПриватБанку. Так він задовольнив позов ексвласника фінустанови Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів.
Пізніше ПриватБанк оскаржив рішення Окружного адмінсуду Києва про незаконність процедури націоналізації банку.
24 травня банк подав апеляційну скаргу у справі №826/13813/17 за позовом колишнього акціонера банку кіпрської компанії "ТріанталІнвестментс ЛТД" щодо скасування рішення комісії НБУ про визначення переліку пов'язаних із банком осіб.
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