У ЄС вирішили розширити санкції проти Росії за Кримський міст

Роман Груша Економіка 12:18, 28.09.2020 Оновлено: 12:56, 28.09.2020

Комітет постійних представників країн ЄС у Брюсселі схвалив розширення санкційного списку осіб і організацій, які підривають суверенітет і незалежність України.

Відповідну пропозицію ухвалили без обговорення. Про це в Twitter повідомив журналіст Рікард Йозвяк.

Зокрема, йдеться про обмежувальні заходи у зв'язку з будівництвом Кримського моста.

"Посли ЄС дали зелене світло санкціям проти двох осіб і чотирьох компаній, відповідальних за будівництво Керченського моста. Рішення буде офіційно оформлено пізніше цього тижня", – зазначив журналіст.

За словами Йозвяка, офіційне рішення Ради ЄС щодо цього питання оприлюднять поточного тижня.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • дипломатичні й економічні санкції проти Росії та низки російських чиновників і політиків було введено невдовзі після анексії Криму.

  • США і ЄС створили свої санкційні списки російських осіб, причетних до анексії Криму. Іноземні активи цих персон було заморожено, а їхнє право на в'їзд до Америки та Європи ліквідовано.

  • Відтоді нові санкції проти Росії вводилися США і ЄС регулярно – після початку війни на Донбасі, після катастрофи малайзійського "Боінга777" рейсу МН17. Пізніше до них приєдналися як країни Великої сімки, так і країни-партнери Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки, а також НАТО.

Санкції ЄС проти Росії передбачали, зокрема, заборону інвестицій у російські проєкти, заборону на продаж у Росію військових товарів і товарів подвійного призначення.

Також проти Росії діють такі санкції:

  • обмеження доступу до первинного та вторинного ринків капіталу ЄС для п'яти основних державних фінансових інститутів і їхніх контрольних дочірніх компаній, створених за межами ЄС, а також для трьох найбільших російських енергетичних і трьох оборонних компаній;

  • заборона на експорт та імпорт зброї;

  • заборона на експорт товарів подвійного призначення для військових цілей або кінцевих споживачів у Росії;

  • обмеження доступу Росії до деяких чутливих технологій і послуг, які можуть бути використані для видобутку й розвідки нафти.

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У ЄС вирішили розширити санкції проти Росії за Кримський міст