У ЄС вирішили розширити санкції проти Росії за Кримський міст
Комітет постійних представників країн ЄС у Брюсселі схвалив розширення санкційного списку осіб і організацій, які підривають суверенітет і незалежність України.
Відповідну пропозицію ухвалили без обговорення. Про це в Twitter повідомив журналіст Рікард Йозвяк.
Зокрема, йдеться про обмежувальні заходи у зв'язку з будівництвом Кримського моста.
"Посли ЄС дали зелене світло санкціям проти двох осіб і чотирьох компаній, відповідальних за будівництво Керченського моста. Рішення буде офіційно оформлено пізніше цього тижня", – зазначив журналіст.
За словами Йозвяка, офіційне рішення Ради ЄС щодо цього питання оприлюднять поточного тижня.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
дипломатичні й економічні санкції проти Росії та низки російських чиновників і політиків було введено невдовзі після анексії Криму.
США і ЄС створили свої санкційні списки російських осіб, причетних до анексії Криму. Іноземні активи цих персон було заморожено, а їхнє право на в'їзд до Америки та Європи ліквідовано.
Відтоді нові санкції проти Росії вводилися США і ЄС регулярно – після початку війни на Донбасі, після катастрофи малайзійського "Боінга777" рейсу МН17. Пізніше до них приєдналися як країни Великої сімки, так і країни-партнери Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки, а також НАТО.
Санкції ЄС проти Росії передбачали, зокрема, заборону інвестицій у російські проєкти, заборону на продаж у Росію військових товарів і товарів подвійного призначення.
Також проти Росії діють такі санкції:
обмеження доступу до первинного та вторинного ринків капіталу ЄС для п'яти основних державних фінансових інститутів і їхніх контрольних дочірніх компаній, створених за межами ЄС, а також для трьох найбільших російських енергетичних і трьох оборонних компаній;
заборона на експорт та імпорт зброї;
заборона на експорт товарів подвійного призначення для військових цілей або кінцевих споживачів у Росії;
обмеження доступу Росії до деяких чутливих технологій і послуг, які можуть бути використані для видобутку й розвідки нафти.