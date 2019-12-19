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19 грудня • оновлено в 16:15
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У ЄС схвалили нові санкції проти Росії

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Європейський Союз продовжив на шість місяців економічні санкції щодо Російської Федерації.

Йдеться про обмежувальні заходи, термін дії яких спливає 31 січня 2020 року. Про це йдеться у повідомленні Ради ЄС.

"Рада продовжила економічні санкції проти Росії до 31 липня 2020 року", – йдеться у заяві.

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Нагадаємо, що 29 грудня 2018 року набуло чинності рішення Євросоюзу щодо продовження економічних санкцій проти Росії.

Європейський Союз продовжив на шість місяців економічні санкції щодо Російської Федерації

Європейський Союз продовжив на шість місяців економічні санкції щодо Російської Федерації

Обмежувальні заходи проти РФ спрямовані на фінансовий, енергетичний та оборонний сектори, а також на сфери, пов'язані із виробництвом товарів подвійного призначення.

Також проти Москви діють такі санкції:

  • обмеження доступу до первинного та вторинного ринків капіталу ЄС для п'яти основних державних фінансових інститутів і їхніх контрольних дочірніх компаній, створених за межами ЄС, а також для трьох найбільших російських енергетичних і трьох оборонних компаній;

  • заборона на експорт та імпорт зброї;

  • заборона на експорт товарів подвійного призначення для військових цілей або кінцевих споживачів у Росії;

  • обмеження доступу Росії до деяких чутливих технологій і послуг, які можуть бути використані для видобутку й розвідки нафти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 вересня Комітет постійних представників країн Європейського Союзу погодив рішення щодо продовження індивідуальних санкцій проти фізичних та юридичних осіб у РФ за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету й незалежності України.

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Санкції проти Росії
Місце
Росія
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Волгоград Ец
Волгоград Ец
Другого и не ожидали,да как-то всем уже и по фигу на санкции Евросоюза,фермеры даже вздохнули с облегчением.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
an and, вы в России были? Ели там гнилье и пальмовое масло? Или вы питаетесь статейками на обозе?
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an and
an and
Волгоград Ец, ну а фермерам может и неплохо...поставлять своё гнилье и сыры с пальмовым маслом в супермаркеты по всей стране по цене французских сыров при полном отсутствии конкуренции. Вопрос каково при этом потребителю?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Так НОВЫЕ или ПРОДЛЕНИЕ? ВВП России вырастет на 1,5% в 2019. Маловато? Да. А ВВП Германии вырастет на 0,5%! Кто под санкциями и в стагнации?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
an and, я вам расскажу о странах Балтии. Латвия вот, например, получала ежегодно из еврофондов сумму, эквивалентную 3% ВВП. Со следующего года эти субсидии будут серьёзно урезаны, тогда и посмотрим на рост ВВП Латвии. При всей поддержке Прибалтики и при всех санкциях против России, средний латыш живёт ни капли не лучше, чем средний россиянин
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
an and, после обвала на сколько % у вас рост? Когда уровня 2014 года достигнете? Лет через 30? Вам не с чего и некуда расти. Европе продукция вашей промышленности не нужна, а Россия теперь справляется без вас. Всякими спекуляциями с землёй в ближайшие годы сможете ещё подрасти, а потом все. Продажа земли - не аренда, деньги за неё вы получите только один раз. Плюс ваши гигантские долги. Есть ли чем хвастаться?
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