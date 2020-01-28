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28 січня • оновлено в 12:33
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У ЄС розповіли, коли почнуть отримувати газ через "Турецький потік"

1.2т
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Постачання російського газу в Угорщину через трубопровід "Турецький потік" може початися за два роки.

Державний секретар з питань енергетики Міністерства інновацій і технологій Угорщини Петер Кадер'як заявив, що перші партії газу можуть бути доставлені наприкінці 2021 або на початку 2022 року. Про це повідомляє Budapest Business Journal.

Зокрема, ще восени минулого року міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Будапешт почне процедуру для укладення контракту на газові потужності трубопроводу "Турецький потік".

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За його словами, Угорщина може отримувати щорічно 10 млрд кубометрів газу через сербський кордон.

Постачання російського газу в Угорщину через трубопровід "Турецький потік" може початися за два роки.

Постачання російського газу в Угорщину через трубопровід "Турецький потік" може початися за два роки.

The Maritime Executive

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 8 січня президент Росії Володимир Путін і лідер Туреччини Реджеп Таїп Ердоган взяли участь у офіційній церемонії початку роботи газопроводу "Турецький потік". Запуск трубопроводу, який дозволить постачати газ низку країн в обхід України, відбувся у Стамбулі.

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Автор
Віктор Калиненко
Місце
Угорщина
Тег
турецький потік
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Как, в обход укроини???
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