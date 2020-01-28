У ЄС розповіли, коли почнуть отримувати газ через "Турецький потік"

Постачання російського газу в Угорщину через трубопровід "Турецький потік" може початися за два роки.

Державний секретар з питань енергетики Міністерства інновацій і технологій Угорщини Петер Кадер'як заявив, що перші партії газу можуть бути доставлені наприкінці 2021 або на початку 2022 року. Про це повідомляє Budapest Business Journal.

Зокрема, ще восени минулого року міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Будапешт почне процедуру для укладення контракту на газові потужності трубопроводу "Турецький потік".

За його словами, Угорщина може отримувати щорічно 10 млрд кубометрів газу через сербський кордон.

Постачання російського газу в Угорщину через трубопровід "Турецький потік" може початися за два роки. The Maritime Executive

Як повідомляв OBOZREVATEL:

"Газпром" почав будівництво морської ділянки газопроводу "Турецький потік" у травні 2017 року. Трубопровід протяжністю 930 км проходить по дну Чорного моря до узбережжя Туреччини.

Пізніше російський монополіст завершив будівництво газопроводу "Турецький потік" і запустив постачання газу по ньому.

8 січня президент Росії Володимир Путін і лідер Туреччини Реджеп Таїп Ердоган взяли участь у офіційній церемонії початку роботи газопроводу "Турецький потік". Запуск трубопроводу, який дозволить постачати газ низку країн в обхід України, відбувся у Стамбулі.

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