У ЄС розкрили конфіденційну ціну вакцини Pfizer від коронавірусу

Роман Груша Економіка 13:37, 21.12.2020 Оновлено: 13:45, 21.12.2020

Європейський Союз узгодив ціну за дозу вакцини Pfizer/BioNTech від коронавірусу на рівні 15,5 євро (близько 528 грн).

Ціна вакцини є конфіденційною і була погоджена для партії в 300 млн доз. Про це свідчить внутрішній документ ЄС, опублікований Reuters.

Так, європейці платитимуть за вакцину менше, ніж громадяни США. Вашингтон погодився закупити 100 млн доз від Pfizer/BioNTech по 19,5 доларів (близько 547 грн) за дозу.

Внутрішній документ ЄС поширили після того, як Європейський Союз оголосив про угоду щодо поставок з Pfizer і її німецьким партнером BioNTech.

Очікується, що вакцину Pfizer остаточно схвалять вже 21 грудня, а кампанія вакцинації почнеться одночасно в країнах-членах ЄС 27 грудня.

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