У ЄС розкрили конфіденційну ціну вакцини Pfizer від коронавірусу
Європейський Союз узгодив ціну за дозу вакцини Pfizer/BioNTech від коронавірусу на рівні 15,5 євро (близько 528 грн).
Ціна вакцини є конфіденційною і була погоджена для партії в 300 млн доз. Про це свідчить внутрішній документ ЄС, опублікований Reuters.
Так, європейці платитимуть за вакцину менше, ніж громадяни США. Вашингтон погодився закупити 100 млн доз від Pfizer/BioNTech по 19,5 доларів (близько 547 грн) за дозу.
Внутрішній документ ЄС поширили після того, як Європейський Союз оголосив про угоду щодо поставок з Pfizer і її німецьким партнером BioNTech.
Очікується, що вакцину Pfizer остаточно схвалять вже 21 грудня, а кампанія вакцинації почнеться одночасно в країнах-членах ЄС 27 грудня.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Британії виявили новий штам COVID-19, який почав поширюватися швидше, ніж інші відомі до цього.
Через небезпеку поширення мутованого вірусу британський уряд надумав закрити Лондон і південно-східні області країни, заборонивши будь-які пересування за межі цих регіонів. Так, У Лондоні, Уельсі й Шотландії було введено найвищий 4-й рівень обмежень.
З’явилася інформація, нібито "мутант" B.1.1.7 здатний поставити розроблення вакцини проти COVID-19 під загрозу. Однак британський прем'єр Борис Джонсон запевнив, що нині немає даних про те, що новий штам коронавірусу викликає більш важкі форми захворювання.
У Британії 20 грудня було зафіксовано рекордну кількість заражених коронавірусом за добу – 35 928 осіб. Це трапилося на тлі поширення нового типу інфекції, яка є більш заразною.
Пізніше Франція, Італія, Ізраїль й низка інших країн перекрили авіасполучення з Британією.