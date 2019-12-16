У ЄС пояснили, чому Росія зобов'язана продовжити транзит газу через Україну

Російська Федерація повинна продовжити контракт на транзит газу через Україну для енергетичної безпеки Європейського Союзу.
"Для Євросоюзу після заснування енергетичного союзу головним завданням є енергетична безпека, а її суть – у диверсифікації джерел енергоресурсів, постачальників і маршрутів поставок", – повідомив посол ЄС у РФ Маркус Едерер в інтерв'ю "Известиям".
"Філософія тут така: не складати всі яйця в одну корзину", – додав він.
Європейський дипломат підкреслив, що Росії важливо вирішити питання щодо транзиту до кінця поточного року.
"Якщо говорити про Україну, то для нас мають значення два аспекти – стабільність країни і транзитні збори, що вносять важливий вклад в український бюджет. Я сподіваюся, що російська сторона розуміє, наскільки для репутації її газу в Європі важливо вирішити це питання до кінця 2019 року", – резюмував Едерер.
Російська Федерація повинна продовжити контракт на транзит газу через Україну для енергетичної безпеки Європейського Союзу
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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