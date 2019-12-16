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16 грудня • оновлено в 12:24
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У ЄС пояснили, чому Росія зобов'язана продовжити транзит газу через Україну

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Російська Федерація повинна продовжити контракт на транзит газу через Україну для енергетичної безпеки Європейського Союзу.

"Для Євросоюзу після заснування енергетичного союзу головним завданням є енергетична безпека, а її суть – у диверсифікації джерел енергоресурсів, постачальників і маршрутів поставок", – повідомив посол ЄС у РФ Маркус Едерер в інтерв'ю "Известиям".

"Філософія тут така: не складати всі яйця в одну корзину", – додав він.

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Європейський дипломат підкреслив, що Росії важливо вирішити питання щодо транзиту до кінця поточного року.

"Якщо говорити про Україну, то для нас мають значення два аспекти – стабільність країни і транзитні збори, що вносять важливий вклад в український бюджет. Я сподіваюся, що російська сторона розуміє, наскільки для репутації її газу в Європі важливо вирішити це питання до кінця 2019 року", – резюмував Едерер.

Російська Федерація повинна продовжити контракт на транзит газу через Україну для енергетичної безпеки Європейського Союзу

Російська Федерація повинна продовжити контракт на транзит газу через Україну для енергетичної безпеки Європейського Союзу

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Україна готова до зупинки транзиту російського газу, яка можлива з 1 січня 2020 року. Про це заявив міністр енергетики Олексій Оржель.

  • Можлива зупинка транзиту російського газу через Україну буде мати негативні наслідки для української промисловості і рядових споживачів.

  • Наявність відкритих суперечок між "Нафтогазом" і "Газпромом" не заважає підписанню нового контракту з транзиту російського газу після 1 січня 2020 року.

  • Президент Росії Володимир Путін заявив про ризик припинення транзиту газу через Україну з 1 січня 2020 року.

  • Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв спростував слова президента РФ Володимира Путіна, що Україна купує виключно російський газ. І заявив: це РФ не виконує умови газового контракту.

  • "Нафтогазу" недоцільно відмовлятися від виграних $ 3 млрд в суді проти "Газпрому" заради знижки при покупці газу в Росії.

  • Україна не хоче "газової війни" з Росією, але готується до будь-якого розвитку ситуації – навіть до повної зупинки транзиту.

  • 28 листопада в Австрії представники України і Росії провели переговори по "співпраці в газовій сфері". Вони стали першими двосторонніми переговорами з 2014 року, але не були заздалегідь анонсовані.

  • Під час переговорів між президентом України Володимиром Зеленським та главою Росії Володимиром Путіним у Парижі на саміті в "нормандському форматі" обговорювався новий контракт щодо постачання газу.

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Поставки газу в Україну
Місце
Росія
Тег
транзит газу
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