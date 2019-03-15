"У дурці все стабільно": мережа висміяла план Росії забрати в України гроші за Крим

Мережа висміяла спікера Державної думи Російської Федерації В'ячеслава Володіна, який запропонував стягнути з Києва компенсацію за 25 років, протягом яких Крим був у складі України.

"В дурці все стабільно", – пише в Twitter користувач Кот Штірліца у відповідь на слова глави російського парламенту, який назвав "анексією" період перебування Криму в складі України.

"А хто відшкодує росіянам втрачені 20 років? Про***ли трильйони від продажу вуглеводнів. Країна без нормальних доріг, без нормальної медицини, люди без каналізації і водопроводу, з мізерними зарплатами та пенсіями, 100 доларових мільярдерів. Хто за це відповість?" – підкреслив блогер Думки Перзідента.

"Ну, Росії ніщо не заважає звернутися у міжнародний арбітраж із цього приводу", – іронізує Alex Shevelev.

"О, як торкнуло!" – відреагував на слова Володіна користувач brutt.

"Нехай терміново ставлять питання на Раді безпеки ООН... Що вони там курять?" – підкреслив блогер Сергій Наумович.

"Супернахабність: на***ти під дверима, подзвонити і попросити папірець", – резюмував Sergey Tokarev.

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В'ячеслав Володін (праворуч) в окупованому Криму

​Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Третейський суд у Гаазі зобов'язав Росію відшкодувати низці українських компаній збитки за анексію Криму. Зокрема йшлося про суму 159 млн доларів. Росію визнали відповідальною за порушення прав українських інвесторів, починаючи з 21 березня 2014 року, коли президент РФ Володимир Путін підписав указ про анексію Криму.

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