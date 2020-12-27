У ДТЕК розповіли про пріоритетні напрямки розвитку на найближче десятиліття

Глобальний перехід від викопних до відновлювальних джерел енергії вплине на геополітику, світову економіку і екологію планети. Інновації та цифрові технології дозволять здійснити трансформацію енергетичного сектора України і успішно інтегруватися в нові світові економічні процеси.

Саме тому ці напрямки розвитку будуть пріоритетними для ДТЕК в найближчому десятилітті. Про це йшлося в рамках організованого ДТЕК круглого столу "Енергетична трансформація", в якому взяли участь керівники напрямків інновацій, цифрової трансформації і технологій компанії.

"Сучасна енергетика неможлива без нових технологій. Інновації - це про те, щоб завжди бути на крок попереду, щоб залишатися лідером. Цю нашу філософію ми відобразили в трьох горизонтах інновацій, які є по суті нашим road map в період трансформації компанії", – підкреслив директор з інновацій ДТЕК Емануеле Вольпе.

За його словами, горизонт один – це пошук інноваційних рішень, спрямованих на підвищення рівня безпеки, економічності й екологічності вже існуючих бізнесів компанії. Горизонт два – це пошук рішень для адаптації до змін в енергетиці, зазначив Е. Вольпе.

"У цьому горизонті ми запустили спільний з Honeywell проект по будівництву першої в Україні промислової системи накопичення енергії. Також в рамках цього горизонту ми працюємо над рішеннями в сфері водневих технологій. Зокрема, починаємо розробляти водневу стратегію ДТЕК, а також маємо намір реалізувати локальний пілотний водневий проект", – підкреслив Е. Вольпе.

Третій горизонт, за словами директора з інновацій ДТЕК передбачає створення нових бізнесів і бізнес-моделей, не пов'язаних з енергетикою.

"Тобто це будь-який напрямок, в якому ми побачимо для себе можливості", – сказав Е. Вольпе.

Як підкреслив керівник програми MODUS з цифрової трансформації ДТЕК, Дмитро Осика, глобальна мета ДТЕК – стати цифровим підприємством, де люди і технології ефективно співпрацюють, де працюють нові бізнес-моделі і процеси, сформована цифрова культура, співробітники відкриті до нового і готові експериментувати.

"Ми віримо, що це можливо вже в перспективі 2025+ року", – сказав він.

За його словами, цифрова трансформація дозволить ДТЕК підвищити операційну ефективність, гнучкість і керованість бізнесу, безпеку виробництва і посилить розуміння ринку і зв'язку з клієнтами.

"Перша хвиля цифровізації, яка почалася в 2019 році і охопила шахти, ТЕС, мережі, логістику і HR принесла тільки економічний ефект в розмірі 230 млн гривень", – сказав Д. Осика.

"Цифрова трансформація - це шлях, який наближає до майбутнього. Три важливих слова, які потрібно нам запам'ятати, - це адаптація, інновація і трансформація. Щоб бути в майбутньому більш стійкими, підключеними і взаємопов'язаними (connected), надійними та ефективними, треба вже сьогодні адаптуватися до нових реалій, впроваджувати інновації і трансформуватися", – підкреслив він.

За словами технічного директора ДТЕК Філіпа Лекебуша, інновації та цифровізація невіддільні від культури і того, як працює ДТЕК. Саме вони допомагають компанії розробляти ефективні рішення і долати багато проблем, додав він.

"ДТЕК не тільки слідує технологічним трендам, але і фактично готовий формувати нову інноваційну та цифрову культуру, яка в більш широкому масштабі може справити позитивний вплив на майбутнє всієї країни.

Ми повинні постійно працювати над трансформацією, адже весь світ і всі компанії щодня змінюються й удосконалюються. Звичайно, трансформація несе ризики і невизначеність, але головне – не боятися майбутнього, його потрібно формувати", – сказав Філіп Лекебуш.

Йохан Бастін, голова Консультаційної Ради ДТЕК підкреслив, що технологічні інновації продовжують бути необхідною складовою енергетичного переходу.

"Інновації – це не просто технології, вони повинні бути присутніми в корпоративній культурі, в стратегії, в протидії змінам клімату, забезпеченні безпеки праці співробітників. Все це вписано в ESG стратегію ДТЕК, яка була прийнята в минулому році", – зазначив Й. Бастін.