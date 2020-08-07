У ДТЕК прокоментували припинення слідства щодо 'Роттердам+'

Досудове розслідування щодо працівників ДТЕК призупинено, що вкотре є свідченням безпідставності раніше висунутих підозр працівникам компанії. Про це з посиланням на адвокатів заявили в енергетичній компанії ДТЕК Ріната Ахметова.

У ДТЕК очікують, що завершення слідства покладе край безпідставним політичним маніпуляціям і підозрам, які завдають шкоди репутації компанії та її працівників.

"ДТЕК наполягає – порядок формування прогнозної ціни, до якого висунуті претензії з боку НАБУ і САП, визначив прозорі правила роботи на Оптовому ринку електроенергії, які до цього часу були відсутні. Доцільність використання принципу імпортного паритету і відповідність методики ціноутворення на енергетичне вугілля в Україні практик європейських країн були підтверджені міжнародними дослідженнями, результати яких компанія передала слідству для встановлення істини у справі", – йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що компанія протягом усього періоду розслідування надавала НАБУ і САП документи і відповідала на десятки запитів, щоб розслідування було всебічним і вичерпним.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура призупинила на невизначений термін розслідування у справі "Роттердам+". Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив головний редактор Цензор.нет Юрій Бутусов із посиланням на джерела в САП.

Раніше журналіст Юрій Бутусов повідомив, що 3 серпня САП зупинила розслідування через відсутність у справі доказів, а саме експертизи про заподіяння збитків.

Нагадаємо, 8 серпня 2020 року минав термін проведення розслідування, яке триває 3,5 року, з березня 2017 року. Згідно з кримінально-процесуальним кодексом, до 8 серпня 2020 року НАБУ зобов'язане було завершити розслідування, а САП – передати справу до суду або закрити справу за відсутністю складу злочину.

Раніше повідомлялося, що за інформацією адвокатів сторони захисту, НАБУ за 3,5 року не вдалося отримати жодної експертизи, яка підтверджує заподіяння збитків формулою "Роттердам+". При цьому сторона захисту надала висновки чотирьох українських державних і міжнародних дослідних інститутів, які підтвердили відсутність будь-яких збитків або необґрунтованого отримання прибутку від дії формули.

Раніше інформацію про відсутність висновків експертизи про збитки в кінці червня 2020 року підтверджував і сам глава САП Назар Холодницький.

Колишній заступник генпрокурора (2015-2016 рр.) Давид Саквалерідзе також заявив, що у справі "Роттердам+" немає складу злочину, через що воно може розвалитися в суді.

Нагадаємо, формула "Роттердам+" діяла для розрахунку вартості вугілля при встановленні прогнозної оптової ціни електроенергії виключно для промислових споживачів у період 2016-2019 років. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула було скасовано з 1 липня 2019 року із введенням ринку електроенергії.

Аналогічний принцип ціноутворення з 2017 року і до теперішнього часу діє при визначенні вартості природного газу для населення. Ціни встановлюються на підставі вартості газу в європейських хабах плюс витрати на його доставку в Україну. Цей принцип – так звана формула "Амстердам+" – у червні 2020 року був прописаний у меморандумі з МВФ, підпис під яким зокрема поставив президент Володимир Зеленський.