У друга Путіна забрали 20 тонн золота: що трапилося

Німецький Deutsche Bank конфіскував у Венесуели 20 тонн золота, оскільки режим президента Ніколаса Мадуро не виконав умов угоди по кредиту на 750 млн доларів.

Йдеться про кредит, який Венесуела отримала в 2016 році, повідомили два знайомих з ситуацією джерела, передає Bloomberg.

Гроші Каракас отримав готівкою. У якості застави Deutsche Bank були передані 20 тонн золота.

Термін виплати кредиту закінчувався у 2021 році, проте через пропущені платежі за відсотками зобов'язання Венесуели були погашені достроково.

Представники Deutsche Bank і венесуельського Центрального банку не стали коментувати ситуацію.

Режим президента Ніколаса Мадуро не виконав умов угоди по кредиту

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 січня голова парламенту Венесуели і лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе новим президентом замість Ніколаса Мадуро. Президент США Дональд Трамп уже визнав Гуайдо лідером Венесуели. Після чого Мадуро заявив про розрив дипвідносин із США.

Генеральний секретар Організації американських держав Луїс Альмагро сказав, що також визнає Гуайдо президентом Венесуели. Пізніше Гуайдо визнали ще 9 країн: Аргентина, Парагвай, Колумбія, Канада, Бразилія, Чилі, Еквадор, Коста-Ріка і Гватемала.

На початку цього року США ввели нові санкції проти нафтової промисловості Венесуели, але деякі компанії продовжують постачати країну паливом з Індії, Росії та Європи.

Зокрема низка країн обходить американські санкції, і Вашингтон це не влаштовує. З Мадуро продовжують співпрацювати Індія, Росія та країни Європи. Одні лише купують сировину, а інші відправляють Каракасу нафтопродукти, якими розбавляється важка венесуельська нафта.

7 березня стало відомо, що США можуть ввести санкції проти іноземних банків, які допомагають президенту Венесуели Ніколасу Мадуро вивести гроші за кордон.

19 березня Сполучені Штати ввели санкції проти державної гірничодобувної корпорації Венесуели Minerven. Під обмежувальні заходи потрапив і її керівник Адріан Антоніо Пердомо Мата.

Водночас із цим Вашингтон виключив із санкційних списків щодо Каракасу 12 фізичних осіб, пов'язаних із власниками венесуельського телеканалу Globovision Раулем Горріном і Густаво Пердомо.

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