У ДПС повідомили про рекордні збори податків в бюджет України

За січень-лютий 2020 року в Україні місцеві бюджети отримали понад 5 млрд гривень від податку за землю.

У порівнянні з цим же періодом попереднього року сума зросла на 5,2%, або на 250 млн гривень. Про це повідомив голова Державної податкової служби Сергій Верланов, йдеться на сайті відомства.

Податок за землю

"Найбільшу суму плати за землю – 92,8%, або 4 млрд 680 млн грн сплатили юридичні особи. У порівнянні з відповідним періодом минулого року це 223,7 млн грн (5%) більше. Фізособи поповнили місцеві бюджети на 362,8 млн грн. Це на 26,4 млн грн (7,85%) перевищує показник минулого року", – повідомили в ДПС.

Податки в Україні ДПС

У відомстві нагадали, що згідно з нормами Податкового кодексу власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення (державної реєстрації) права власності або права користування земельною ділянкою.

При цьому юридичні особи – платники земельного податку самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня та подають податкову декларацію на поточний рік до податкових органів за місцезнаходженням земельних ділянок не пізніше 20 лютого поточного року. Це звільняє від обов’язку подавати таку звітність щомісячно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в лютому Державна податкова служба перевиконала план надходжень з податку на додану вартість (ПДВ) на 45,4%. Як наслідок, держбюджет тільки від цього виду податку отримав 10,8 млрд грн надходжень, що на 3,4 млрд грн більше запланованого.

Раніше голова податкової Сергій Верланов заявив, що за підсумками лютого ДПС перевиконала план по надходженнях від податків і зборів до загального фонду бюджету на 2,5 млрд грн. Тому загальні доходи держави, за адміністрування яких відповідає ДПС, склали 37,1 млрд грн.

У лютому 2020 року в зведений бюджет України (державний і місцеві) надійшло 62,6 млрд гривень податків. Це на 10,5 млрд грн, або на 20,1% більше, ніж в лютому попереднього року.

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