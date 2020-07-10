У Донецьку бойовики відібрали будівлю у інституту Поплавського

Бойовики "ДНР" відібрали будівлю, яка належала Донецької академії перукарського мистецтва – філії Київського інституту культури.

Це зроблено під приводом, що там нібито відкриють лікарню. Про це в Twitter повідомив блогер під ніком NecroMancer. "Віджати будиночок", – прокоментував він.

У Донецьку бойовики відібрали будинок Академії перукарського мистецтва

До речі, співробітник "Міністерства інформації" "ДНР" Олексій Акутін в Telegram прямо визнав, що будівля забрали без дозволу власників.

"Будівля по Київському проспекту пустувала з 2014 року, тому що всі ці стилісти і візажисти швиденько змоталися до Вінниці. У підсумку, після довгих судів і поневірянь її було передано в комунальну власність і тепер тут розмістилися лікарі 18-ї міськлікарні. Тепер там закінчується ремонт, є надія, що скоро запрацює. Лікарня нам потрібніше, а Поплавський переб'ється!", – написав Акутін.

У Донецьку бойовики відібрали будинок Академії перукарського мистецтва

Як повідомляв OBOZREVATEL, на території ОРДЛО настала екологічна катастрофа: через те, що бойовики знищили систему відкачування води з шахт, в регіоні почали стрімко міліти ріки і водосховища.

Жителі української Макіївки, окупованої "ДНР", поскаржилися на безліч проблем, які не може вирішити "влада республіки" .Серед них – невиплати зарплати і відсутність освітлення навіть у центрі міста.

Донецьк, що перебуває під контролем бойовиків "ДНР", все більше занепадає. Там розкрадають недобудови і навіть забирають з вулиць тротуарну плитку.