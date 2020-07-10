У Донецькій області упіймали агронома, який заради економії підпалив поле. Відео
У Донецькій області поліція затримала агронома, який заради зниження стерні підпалив поле. Так він намагався заощадити перед переорюванням поля – незважаючи на недавні масштабні пожежі на Луганщині.
Про це заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко написав у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Сьогодні (9 липня, - ред.) на Донеччині у Бахмутському районі був затриманий агроном Дмитро П., 1993 року народження, який підпалив стерню на порушення чинних правил і законів. Він думав, що про це ніхто не дізнається. Але наші військові якраз у цьому місці проводили обліт території безпілотником, зафіксували факт підпалу і повідомили про нього в поліцію", – розповів Геращенко.
Він опублікував відео, як зловмисник намагався втекти від дрона.
Агронома затримали, йому пред'явили підозру за статтею "Знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу". Йому можуть призначити штрафу від 91,8 тис. до 153 тис. гривень. Або ж палій може отримати реальний строк позбавлення волі від 2 до 5 років – якщо загоряння знищило майно, призвело до загибелі рослин і тварин.
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